Bạn gái Hoàng Đức khoe góc nghiêng "chết chóc" cổ vũ U23 Việt Nam

Tối 13/1, U23 Việt Nam có trận đối đầu U23 Jordan trên sân vận động Thunder Castle. Với tỷ số hoà 0-0, đoàn quân của HLV Park Hang-seo mất quyền tự quyết để lấy được tấm vé vào vòng trong. Các cầu thủ sẽ phải chiến thắng U23 Triều Tiên với tỷ số cách biệt ít nhất là 2 bàn và Jordan đấu UAE không được hoà có tỷ số thì mới có cơ hội đi tiếp. Trong trận đấu tối 13, Gia Hân, bạn gái cầu thủ Hoàng Đức cũng có mặt để cổ vũ bạn trai và các cầu thủ U23 Việt Nam. Cô nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông vì quá xinh đẹp, sở hữu góc nghiêng cực kỳ thần thánh. Như mọi khi, hot girl diện trang phục phong cách khoẻ khoắn, quyến rũ. Ảnh: Zing. Trước đó, bạn gái cầu thủ Hoàng Đức đã khoe hình ảnh cô trực tiếp tới Thái Lan để cổ vũ bạn trai cầu thủ tham dự VCK U23 Châu Á 2020. Trên trang cá nhân, cô đăng tải trạng thái: "Under the same sky, Dreaming the same dream..." (tạm dịch: Cùng dưới một bầu trời, cùng chung một giấc mơ). Gia Hân được người hâm mộ hết lời khen ngợi bởi phong cách thời trang khoẻ khoắn, quyến rũ. Cô nàng cũng diện cả cây đồ hiệu không kém gì các Rich Kid đình đám khi có mặt tại xứ Chùa Vàng. Gia Hân (SN 1997, quê Đồng Nai) hiện đang là chủ spa tại Hà Nội. Trước khi hẹn hò với cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam là Hoàng Đức, cô nàng đã là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Dù chưa bao giờ lên tiếng chính thức công khai hẹn hò nhưng Hoàng Đức và Gia Hân thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên nhau, check-in cùng một địa điểm. Trước đó, cầu thủ khoác áo CLB Viettel từng dính tin tình cảm với hot girl World Cup Linh Trang. Gia Hân thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai cầu thủ dù trận đấu diễn ra ở bất kỳ đâu, trong hay ngoài nước. Cách đây không lâu, cô nàng từng sang Philippines theo dõi U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Hot girl gốc Đồng Nai từng cùng mẹ của Hoàng Đức có mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình để theo dõi nam cầu thủ thi đấu. Nhìn vào bức ảnh có thể thấy mối quan hệ giữa con dâu - mẹ chồng tương lai khá tốt đẹp. Xem thêm clip: Nhan sắc bạn gái tin đồn của tiền vệ U22 Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức - Nguồn: Youtube

