Sân Pickleball nơi nóng nhất lúc này, quy tụ dàn gái xinh “đỉnh chóp“

Vốn là người yêu thích thể thao, Quỳnh Nga cũng "đứng ngồi không yên" trước trào lưu Pickleball đang gây sốt hiện tại. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Nữ diễn viên đầu tư tập luyện cùng với HLV, chỉ sau vài buổi học, trình độ của cô nàng cũng cải thiện rõ rệt. Huyền Lizzie cũng chính thức trở thành "fan cứng" của bộ môn này. Ban đầu, nữ diễn viên nhập môn bằng cách học phát bóng, di chuyển, các kỹ thuật với HLV. Hiện tại, người đẹp đã có thể tự chơi, thi đấu vui vẻ cùng bạn bè. Hot girl, diễn viên trẻ Kiều My mê mẩn Pickleball vì giúp tăng tính linh hoạt, sự dẻo dai của bản thân và đặc biệt là hỗ trợ giảm cân, đốt calo hiệu quả. Trên trang cá nhân, Kiều My cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc Pickleball. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút, Hồ Ngọc Ý Nhi cũng khiến nhiều người chú ý khi đã chính thức check-in sân Pickleball. Hot girl Nóng Cùng World Cup 2022 - Ngọc Mai cũng không ngoại lệ. Ngoài những lợi ích của môn này, việc được diện đồ đẹp lên sân cũng khiến hội hot girl "ghiền" khó thoát. Dù mồ hôi đổ liên tục, tập mệt bơ phờ nhưng Vân Trinh vẫn nhận nhiều lời khen bởi visual cực phẩm. Giang Phạm - người mẫu tự do sở hữu 63.000 lượt theo dõi trên Instagram nhận được nhiều câu hỏi từ người hâm mộ khi đăng tải loạt hình chơi Pickleball. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV





