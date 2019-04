Ronaldo ăn mừng phấn khích trong ngày giành Scudetto

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Juventus và Fiorentina vang lên cũng là lúc cầu thủ chủ nhà chạy về phía HLV Max Allegri để ăn mừng. Với 3 điểm giành được trước Fiorentina, Bianconeri đăng quang Serie A sớm 5 vòng đấu mà không cần bận tâm đến đối thủ Napoli thi đấu ra sao. Ronaldo và HLV Allegri là 2 nhân vật chủ chốt giúp Juventus giành Scudetto một cách thuyết phục. Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ngất ngây trong men say chiến thắng. Anh không mất nhiều thời gian để chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu ở một giải đấu đặt nặng tính chiến thuật như Serie A. "Đây là giải đấu khó khăn. Tôi vui vì giành 2 danh hiệu cùng CLB mùa này. Tôi muốn dành tặng chiến thắng cho gia đình và những ai yêu mến Juventus", Ronaldo phát biểu trong buổi lễ ăn mừng. 2 mùa giải trước đó, Juventus chỉ giành chức vô địch với khoảng cách 4 điểm so với đội thứ 2. Mùa này với Cristiano Ronaldo, "Lão phu nhân" đăng quang Serie A đầy ngoạn mục trước 5 vòng đấu cùng khoảng cách 20 điểm so với đối thủ đứng thứ 2. Như thường lệ, Georgina Rodriguez xuất hiện ở mọi sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của bạn trai nổi tiếng. Quên đi nỗi buồn bị loại khỏi Champions League, CĐV Juventus hòa mình vào niềm vui chiến thắng. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp, người hâm mộ thành Turin được hưởng niềm vui tại Serie A. Dàn sao Juventus ăn mừng Scudetto thứ 37 trong lịch sử CLB. Trên thực tế, số lần vô địch Serie A của Bianconeri chỉ là 35 do 2 danh hiệu vào năm 2005 và 2006 đã bị tước ví scandal Calciopoli. Juventus là đội bóng đầu tiên trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đăng quang 8 năm liên tiếp, vượt qua kỷ lục 7 lần vô địch Pháp liên tiếp của Lyon từ năm 2002 đến 2008. Ảnh: Fox Sports.

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Juventus và Fiorentina vang lên cũng là lúc cầu thủ chủ nhà chạy về phía HLV Max Allegri để ăn mừng. Với 3 điểm giành được trước Fiorentina, Bianconeri đăng quang Serie A sớm 5 vòng đấu mà không cần bận tâm đến đối thủ Napoli thi đấu ra sao. Ronaldo và HLV Allegri là 2 nhân vật chủ chốt giúp Juventus giành Scudetto một cách thuyết phục. Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ngất ngây trong men say chiến thắng. Anh không mất nhiều thời gian để chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu ở một giải đấu đặt nặng tính chiến thuật như Serie A. "Đây là giải đấu khó khăn. Tôi vui vì giành 2 danh hiệu cùng CLB mùa này. Tôi muốn dành tặng chiến thắng cho gia đình và những ai yêu mến Juventus", Ronaldo phát biểu trong buổi lễ ăn mừng. 2 mùa giải trước đó, Juventus chỉ giành chức vô địch với khoảng cách 4 điểm so với đội thứ 2. Mùa này với Cristiano Ronaldo, "Lão phu nhân" đăng quang Serie A đầy ngoạn mục trước 5 vòng đấu cùng khoảng cách 20 điểm so với đối thủ đứng thứ 2. Như thường lệ, Georgina Rodriguez xuất hiện ở mọi sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của bạn trai nổi tiếng. Quên đi nỗi buồn bị loại khỏi Champions League, CĐV Juventus hòa mình vào niềm vui chiến thắng. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp, người hâm mộ thành Turin được hưởng niềm vui tại Serie A. Dàn sao Juventus ăn mừng Scudetto thứ 37 trong lịch sử CLB. Trên thực tế, số lần vô địch Serie A của Bianconeri chỉ là 35 do 2 danh hiệu vào năm 2005 và 2006 đã bị tước ví scandal Calciopoli. Juventus là đội bóng đầu tiên trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đăng quang 8 năm liên tiếp, vượt qua kỷ lục 7 lần vô địch Pháp liên tiếp của Lyon từ năm 2002 đến 2008. Ảnh: Fox Sports.