Rich Kid Thổ Nhĩ Kỳ chơi ngông, chẳng kém cạnh bất cứ ai

Lạc vào tài khoản Instagram của hội Rich Kids Thổ Nhĩ Kỳ, dân mạng không khỏi choáng ngợp bởi cách chơi ngông không kém gì bất kỳ hội con nhà giàu ở các quốc gia trên thế giới. Siêu xe, tiền, thậm chí cả thú cưng cũng được các cậu ấm, cô chiêu khoe triệt để. "Gió tầng nào gặp mây tầng ấy" là câu nói hoàn toàn chính xác khi hội Rich Kids chơi với nhau, thường xuyên off xe sang với dàn siêu xe xếp hàng dài trên phố khiến ai đi qua cũng ngoái đầu. Không chỉ sở hữu những siêu xe đắt đỏ bậc nhất, hội cậu ấm, cô chiêu Thổ Nhĩ Kỳ còn có du thuyền riêng cực kỳ sang chảnh trị giá hàng triệu đô la, luôn luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu lênh đênh trên biển với trải nghiệm 5 sao. Chuyên cơ, máy bay riêng là điều quá là bình thường đối với hội cậu ấm, cô chiêu Thổ Nhĩ Kỳ. Di chuyển liên tục giữa các quốc gia bằng phi cơ gia đình, chắc cả đời hội Rich Kids này vẫn không biết cảm giác ngồi máy bay hạng phổ thô là thế nào. Thậm chí nóc nhà, sân vườn cũng chính là nơi đỗ, đưa đón của chuyên cơ luôn. Nói vậy là biết sân vườn rộng đến mức độ nào rồi. Bước xuống chuyên cơ là có ngay một đội ngũ hỗ trợ đưa đón, siêu xe đã đỗ sẵn chờ. Rich Kids Thổ Nhĩ Kỳ đa số là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn, công ty và người nổi tiếng. Chính bởi vậy việc mua sắm một chiếc máy bay riêng cũng giúp họ tránh được thị phi, tiết kiệm thời gian đi lại. Trang sức kim cương được mua sắm dễ dàng như đi chợ. Siêu xe Porsche cũng chỉ làm nền mà thôi. Con nhà giàu thì thú chơi cũng phải ngông hơn người thường. Chó, mèo đã quá xưa, giờ phải chơi bò sát mới là sành điệu. Xem thêm clip: Inside The Lives of The Rich Kids Of Turkey - Nguồn: Youtube

