Vợ chồng Đoàn Văn Hậu “trốn con” dạo phố Hàn Quốc

Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My vừa đăng tải loạt ảnh cô nàng check-in trên đường phố Hàn Quốc. Dù không lên đồ cầu kì, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn nhận được cơn mưa lời khen về nhan sắc hiện tại. Được biết, Văn Hậu đến Hàn Quốc cách đây một tuần để khám và điều trị chấn thương. Doãn Hải My tháp tùng chồng trong chuyến đi này. Bởi mục đích chuyến đi chủ yếu nhằm trị liệu chấn thương cho Đoàn Văn Hậu nên cả 2 không quá chú trọng đến việc ăn mặc, lên đồ. Cả 2 diện đồ đôi khỏe khoắn cùng check-in trong thang máy. Sau khi sinh con, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng. Dù không đăng tải ảnh đôi lên trang cá nhân, thế nhưng cặp đôi đăng ảnh cùng một địa điểm. Trước đó, hôm 29/9, Văn Hậu tranh thủ đưa Hải My dạo chơi Seoul, chụp ảnh check-in bên tháp Namsan. Sau đó 2 vợ chồng tới SVĐ World Cup Seoul xem trận đấu giữa FC Seoul với Suwon City ở vòng 32 giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League 1). Trong chuyến sang Hàn Quốc vừa rồi, cặp vợ chồng nhờ gia đình nội ngoại chăm sóc bé Minh Đăng trong thời gian bố mẹ vắng nhà. Sáng 30/9, vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng đã có cuộc gặp gỡ với HLV Park Hang-seo. Trên trang cá nhân, vị HLV người Hàn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng “trò cũ”. Được biết, Công ty đại diện của HLV Park Hang-seo chính là đơn vị kết nối để hậu vệ CAHN sang xứ sở kim chi khám chấn thương tại các bệnh viện hàng đầu. (Ảnh: FBNV)

