Thời điểm tốt nhất ngắm siêu Trăng tháng 10 ở Việt Nam

Vào ngày 17/10, những người yêu thích thiên văn học tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú - siêu trăng. (Ảnh: Universe Today) Đây là lần thứ ba trong năm nay Việt Nam có thể thấy siêu trăng, sau những lần xuất hiện vào tháng 8 và tháng 9. (Ảnh: Glamour UK) Siêu trăng xảy ra khi Mặt Trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo của nó, gọi là cận điểm. Điều này khiến Mặt Trăng trông lớn hơn và sáng hơn so với trăng tròn thông thường. (Ảnh: Newsweek) Theo NASA, siêu trăng có thể lớn hơn khoảng 7% và sáng hơn 15% so với trăng tròn trung bình. (Ảnh: The Fact Site) Tại Việt Nam, siêu trăng sẽ xuất hiện vào khoảng 18h28 ngày 17/10. Thời điểm tốt nhất để quan sát là khi Mặt Trăng mọc, vì khi đó, nó ở gần đường chân trời và các vật thể ở tiền cảnh như cây cối, tòa nhà sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn về kích thước lớn của Mặt Trăng. (Ảnh: Martha Stewart) Siêu trăng tháng 10 còn được gọi là “Mặt Trăng của thợ săn” bởi vì vào thời điểm này trong năm, lá cây bắt đầu rụng và mùa săn bắn bắt đầu. (Ảnh: SheKnows) Đây cũng là thời điểm mà các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên sử dụng để săn bắn và dự trữ thực phẩm cho mùa đông. (Ảnh: Forbes) Siêu trăng tháng 10 hứa hẹn sẽ là một sự kiện thiên văn đáng nhớ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chiêm ngưỡng và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này cùng gia đình và bạn bè. (Ảnh: Orbital Today) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

