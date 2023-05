Quế Ngọc Hải được vợ tổ chức sinh nhật siêu lãng mạn

Nhân dịp đón tuổi 30, cầu thủ Quế Ngọc Hải đã cùng vợ trốn con đi du lịch ở Đà Lạt. Trên trang cá nhân, vợ Quế Ngọc Hải đăng loạt ảnh lãng mạn của hai vợ chồng và chia sẻ: "Happy birthday Anh. Chúc anh luôn có được em. Cũng hẹn giờ 00:00 dậy để chúc mừng hát hò nhưng không thể up nổi lên facebook, cuộc sống đôi khi không cần tròn trịa mọi thứ, chúng ta cứ già đi như cách chúng ta thấy thoải mái nhất. Tuổi mới mong anh luôn khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc có em lo". Nam cầu thủ cũng đăng ảnh bên vợ và gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn tình yêu". Vợ Quế Ngọc Hải cũng tranh thủ chụp ảnh sống ảo "ké" sinh nhật chồng. Nhiều cầu thủ như Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Lâm Tây... gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Quế Ngọc Hải. Vợ chồng Quế Ngọc Hải làm đám cưới hồi tháng 1/2018 và có con gái đầu lòng Sunny vào tháng 7 cùng năm. Cặp đôi đón con thứ 2 vào tháng 4/2022. Thùy Phương - bà xã Quế Ngọc Hải sinh năm 1995, từng là Hoa khôi Đại học Vinh. Sau khi kết hôn, cô ở nhà lo nội trợ và kinh doanh online. Quế Ngọc Hải từng cho biết, anh may mắn vì lấy được người vợ ngoan hiền như Thùy Phương. Trung vệ sinh năm 1995 chia sẻ, anh trưởng thành hơn nhiều từ khi lập gia đình. Có hậu phương vững chắc, Ngọc Hải yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Quế Ngọc Hải có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 2 con.

