Quay lại với Nhật Lê, Quang Hải đã đối xử phũ với “cô chủ tiệm nail“

Cuối năm 2019, Quang Hải và Huyền My dính tin đồn hẹn hò. Trái ngược với "cô chủ tiệm nail" nhiều lần úp mở về mối quan hệ này thì Quang Hải thẳng thừng khẳng định bản thân vẫn đang độc thân, dính virus codonqua. Mới đây, người hâm mộ phát hiện tiền vệ Quang Hải đã bỏ theo dõi Huyền My trên mạng xã hội, điều này khẳng định cặp đôi đã cắt đứt quan hệ. Kể từ khi dính tin đồn quay lại với tình cũ là Nhật Lê, nam cầu thủ và "cô chủ tiện nail" đã dừng tương tác trên trang cá nhân. Chia tay người yêu thế nhưng Huyền My chưa từng bày tỏ sự buồn bã hay thất vọng, cô nàng vẫn chăm chỉ đăng tải hình ảnh xinh đẹp cùng dòng những trạng thái "thả thính". "Cô chủ tiệm nail" khá thoải mái, không quan tâm đến những tin đồn về bản thân và Quang Hải. "Một ngày hạnh phúc, ngủ nào" - Huyền My viết trên trang cá nhân đúng này thông tin cầu thủ quê Đông Anh nối lại tình xưa với hot girl Quảng Nam. Ở thời điểm được cho là đang hẹn hò với Quang Hải, Huyền My từng đăng tải trạng thái "cà khịa" Nhật Lê cực mạnh. Hot girl sinh năm 1997 cho rằng thời gian trong tình yêu là không quan trọng: "Có người yêu nhau 2 năm rồi chia tay chẳng một cảm giác, có người yêu nhau hai tháng mà nhớ thương một đời". Mới đây, Quang Hải và Nhật Lê liên tiếp lộ khoảnh khắc bên nhau. Cặp đôi hẹn hò đêm muộn, cùng đi ăn uống với bạn bè,... Ngày 8/3 vừa qua, người hâm mộ còn phát hiện cặp đôi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Nhật Lê được Quang Hải dành tặng đoá hoa hồng đỏ thắm cùng với lời chúc ngọt như mật: "Chúc em tất cả". Trên trang cá nhân, Nhật Lê cũng đăng tải tấm ảnh diện trang phục tương tự, ôm bó hoa và ngồi trong nhà hàng giống hệt bức hình bị chụp lén. Xem thêm clip: Quang Hải và Nhật Lê bị Bắt Gặp Bí Mật Hẹn Hò Đêm 8/3: Lãng mạn vậy thì chắc quay lại là chắc rồi!! - Nguồn: Youtube

