“Độc thân sáng giá”, Quang Hải sắm nhà đẹp ở tuổi 23

Mới đây trên mạng xã hội, thông tin Quang Hải sắm nhà tiền tỷ xuất hiện thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đây là thông tin rất vui bởi sau một thời gian dài cống hiến, nam cầu thủ cuối cùng cũng tự thưởng cho bản thân một món quà xứng đáng. Ban đầu, nhiều người cho rằng rất có thể đây có thể chỉ là một bài viết quảng cáo cho dự án bất động sản, thế nhưng chính người bán đã lên tiếng xác nhận việc Quang Hải mua nhà, không hề có bất kỳ yếu tố quảng cáo nào. Nhiều bài đăng khác cũng cho biết bắt gặp cầu thủ nổi tiếng đang giao dịch. Hồi đầu năm Canh Tý 2020, khi được Hà Đức Chinh hỏi về chuyện đã có dự định cho năm mới chưa, Quang Hải thẳng thắn chia sẻ: "Tất nhiên là tôi có rồi chứ". Có lẽ một trong những điều cầu thủ quê Đông Anh lên kế hoạch đó chính là mua nhà riêng. Quang Hải hiện đang là cầu thủ được chú ý nhiều nhất trong đội hình ở các cấp đội tuyển quốc gia. Anh có một mùa giải V-League thành công cùng CLB Hà Nội và nhiều lần khẳng định vị trí quan trọng của bản thân tại đội tuyển Việt Nam, giành HCV SEA Games 30 trong năm 2019. Không như các cầu thủ khác, Hải "con" rất kín tiếng chuyện cá nhân, không bao giờ chia sẻ việc mua nhà, sắm xe. Năm 2019 cũng là một năm rắc rối với tiền vệ Quang Hải khi thường xuyên dính vào những rùm beng tình ái với nhiều hot girl nổi tiếng. Tháng 9/2019, Quang Hải và Nhật Lê chính thức "đường ai nấy đi" sau nhiều năm yêu nhau khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau đó, hot girl quê Quảng Nam liên tục đăng tải trạng thái tâm trạng khiến người hâm mộ cho rằng cô nàng vẫn vương vấn với chàng cầu thủ quê Đông Anh. Thế nhưng, Quang Hải cho biết anh chưa bao giờ ruồng rẫy ai và đã từng muốn níu kéo nhưng không thể. Mắc dù dính phải nhiều nghi án hẹn hò nhưng Hải "con" vẫn một mực khẳng định đang độc thân và muốn tập trung cho sự nghiệp sân cỏ. Cuối năm 2019, nam cầu thủ bị nghi ngờ đang hẹn hò với Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) hiện đang làm cô chủ tiệm nail tại Hà Nội. Cô nàng thường xuyên úp mở về mối quan hệ của mình với Quang Hải trên mạng xã hội. Lộ khoảnh khắc thân mật bên Huyền My nhưng Quang Hải vẫn liên tục cho biết mình đang độc thân, dính virus codonqua.

