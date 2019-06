Quang Hải gửi lời chúc ngọt ngào nhân sinh nhật 20 tuổi của bạn gái

Nhật Lê - bạn gái cầu thủ Nguyễn Quang Hải - tròn 20 tuổi vào ngày 24/6. Nhân dịp này, tiền vệ tuyển Việt Nam đăng ảnh chụp chung của cả hai tại trang cá nhân kèm lời chúc ngọt ngào.



"Luôn trân trọng những người bên mình những lúc khó khăn nhất. Và cảm ơn Lu vì điều đó. Chúc tuổi 20 mạnh mẽ, kiên cường, vui vẻ, hạnh phúc Lu nhé. Happy Birthday!", Quang Hải viết.

Cử chỉ lãng mạn của tiền vệ CLB Hà Nội không chỉ khiến hot girl quê Quảng Nam thấy ấm áp, mà còn làm nhiều dân mạng phải "gato". Anh được khen ngợi là chàng trai vừa tài năng trên sân cỏ, vừa ngọt ngào trong tình yêu.

"Lu cảm ơn bạn Hải nhiều nha", Nhật Lê nhắn nhủ bạn trai kèm biểu tượng mặt cười hạnh phúc.

Quang Hải thể hiện tình cảm với bạn gái nhân ngày sinh nhật của cô. Ảnh chụp màn hình.

Dưới phần bình luận, bạn bè của đôi trẻ "góp vui" bằng những bình luận hài hước.

Trong khi đồng đội Đức Chinh trêu chọc Quang Hải với kiểu tóc ngày trước, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân khen: "Nhìn tướng phu thê lắm rồi 2 đứa nhé".

Trước đó ngày 12/4, nhân dịp sinh nhật 22 tuổi của Quang Hải, Nhật Lê cũng đăng ảnh hai người kèm theo lời chúc: "Ngày HZ Say Hi với thế giới, chúc những gì tốt đẹp nhất nhé! Happy Birthday to my love. Nhờ ngày đặc biệt nên tiện thể lên con ảnh không lại tưởng quên mặt nhau".

Quang Hải và Nhật Lê là một trong những cặp cầu thủ - WAG được chú ý nhất hiện nay. Đôi trẻ bên nhau được hơn 3 năm.

Trong một lần tương tác với fan trên mạng, Nhật Lê tiết lộ tiền vệ CLB Hà Nội là chàng trai mình gặp và yêu năm 17 tuổi. Quang Hải khi đó mới bước sang tuổi 19.

Trước khi Nhật Lê quyết định đăng ký thi đại học tại Hà Nội, hai người có một năm yêu xa và duy trì tình cảm đến hiện tại.

Nhật Lê từng chia sẻ với người hâm mộ về chuyện tình "yêu từ năm 17 tuổi" với Quang Hải. Ảnh chụp màn hình.

Nhật Lê từng chia sẻ cô không xa lạ về chuyện yêu xa. Nếu Quang Hải có cơ hội thi đấu ở nước ngoài, cô hết lòng ủng hộ.