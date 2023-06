Quang Hải đầu quân cho tân binh V.League 2023, đội bóng cũ ra sao?

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đầu quân với thời hạn 1,5 năm cho CLB Công an Hà Nội. Quang Hải mặc áo số 19 và chính thức trở lại thi đấu ở V.League 2023.

Theo đó, Quang Hải sẽ thi đấu ở vòng cuối lượt đi V.League 2023. Trận đấu với Hà Tĩnh thì Quang Hải sẽ không ra sân. Anh bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới trong ngày mai.

CLB Công an Hà Nội đã xúc tiến hợp đồng với Quang Hải trong thời gian dài. Hồi tháng 4 năm nay, đã có thông tin Quang Hải sẽ trở lại V.League. Tiền vệ số 19 cần được thi đấu sau khi liên tục ngồi ngoài ở Ligue 2.

Sự trở lại của Quang Hải mang đến câu chuyện thú vị ở V.League 2023. Công an Hà Nội là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2023, trong khi đó Hà Nội FC - đội bóng cũ của Quang Hải là đối thủ lớn trong cuộc đua đến ngôi vương.

Trường hợp Công an Hà Nội và Hà Nội FC cùng vào nhóm đua vô địch, Quang Hải sẽ đối đầu với đội bóng cũ ở lượt về. Đây là khả năng rất lớn sẽ diễn ra ở V.League 2023.

Quang Hải đã chính thức được công bố là tân binh của Công an Hà Nội. Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Với Quang Hải, Công an Hà Nội có nhiều ngôi sao để đua vô địch. Tân binh V.League 2023 có Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, Văn Đô, Quang Hải và nhiều cầu thủ chất lượng khác. Họ sẽ trở thành đối thủ lớn nhất để soán ngôi của Hà Nội FC.

Đội bóng của bầu Hiển chỉ kém 2 điểm so với Công an Hà Nội trên bảng xếp hạng V.League 2023. Khoảng cách nhỏ này sẽ mang đến sự hấp dẫn cho giai đoạn lượt về. Nhưng sức mạnh của Hà Nội FC bị ảnh hưởng lớn do Văn Quyết bị cấm 8 trận. Họ càng có lý do để lo khi Công an Hà Nội có được chữ ký của Quang Hải, qua đó tăng cường sức mạnh cho giai đoạn lượt về.

Một điều quan trọng nhất là CLB Công an Hà Nội sẽ thực sự trở thành đối thủ lớn của Hà Nội FC về góc độ thu hút người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Ai cũng hiểu những ngôi sao lớn như Quang Hải, Văn Thanh, Văn Đức, Văn Hậu… sẽ trở thành “thỏi nam châm” kéo khán giả đến sân Hàng Đẫy cho CLB Công an Hà Nội.