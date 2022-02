Phu nhân tập đoàn may mặc lộ cuộc sống hậu lời hứa ngôn tình

Nhắc đến Salim ở thời điểm hiện tại, dân mạng không gọi cô là "hot girl Hà thành" mà đã là nàng dâu hào môn hay phu nhân tập đoàn may mặc. Sau màn cầu hôn đẹp như mơ với Hải Long - "thiếu gia" của tập đoàn may mặc nổi tiếng ở miền Bắc, cuộc sống của hot girl Salim khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Ai cũng nghĩ về làm dâu nhà đại gia, cuộc sống toàn hưởng thụ với hàng hiệu, nhung lụa nhưng khi xem dòng story của Salim, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ lại. Cụ thể trên story của mình, Salim đã hé lộ câu nói ngôn tình của thiếu gia Hải Long khi cầu hôn mình rằng: "Cưới anh đi, em sẽ được sống trong nhung lụa". Thường người ta sẽ nghĩ nhung lụa ở đây là villa, xe sang, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, sướng như mấy bộ phim "tổng tài" trong phim ngôn tình Trung Quốc? Và cái kết đúng là Salim được sống trong "nhung lụa" theo đúng nghĩa đen. Trong story, dân mạng ai nấy cũng thấy Salim đang ngồi giữa rất nhiều bao tải, áo áo - quần quần, bao nhiêu là nhung lụa cũng đếm không xuể. Tất nhiên, những ai follow Salim thì cũng không lấy làm lạ lẫm gì những hình ảnh này. Từ ngày công khai chuyện tình cảm với thiếu gia tập đoàn may mặc, trên Instagram của hot girl rất thường xuyên update content "vác bụng bầu" theo chồng đến xưởng. Salim lúc này ra dáng một bà chủ, đâu còn sang chảnh của hot girl đình đám cõi mạng ngày nào. Ngày 7/12 vừa qua, Salim bất ngờ được bạn trai thiếu gia bí mật cầu hôn lãng mạn tại một resort sang chảnh ở Đà Nẵng. Lúc này, hot girl đã vướng nghi án mang thai bởi xuất hiện với chiếc bụng lùm lùm. Salim và bạn trai hiện chưa tổ chức được đám cưới do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Salim và chồng sắp cưới đã chuẩn bị cho một số thủ tục trước hôn lễ như chụp ảnh cưới. Salim (tên thật Hoàng Kim Ngân) không phải cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô là một trong những hot girl nổi tiếng Hà thành. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Nhắc đến Salim ở thời điểm hiện tại, dân mạng không gọi cô là "hot girl Hà thành" mà đã là nàng dâu hào môn hay phu nhân tập đoàn may mặc. Sau màn cầu hôn đẹp như mơ với Hải Long - "thiếu gia" của tập đoàn may mặc nổi tiếng ở miền Bắc, cuộc sống của hot girl Salim khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Ai cũng nghĩ về làm dâu nhà đại gia, cuộc sống toàn hưởng thụ với hàng hiệu, nhung lụa nhưng khi xem dòng story của Salim, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ lại. Cụ thể trên story của mình, Salim đã hé lộ câu nói ngôn tình của thiếu gia Hải Long khi cầu hôn mình rằng: "Cưới anh đi, em sẽ được sống trong nhung lụa". Thường người ta sẽ nghĩ nhung lụa ở đây là villa, xe sang, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, sướng như mấy bộ phim "tổng tài" trong phim ngôn tình Trung Quốc? Và cái kết đúng là Salim được sống trong "nhung lụa" theo đúng nghĩa đen. Trong story, dân mạng ai nấy cũng thấy Salim đang ngồi giữa rất nhiều bao tải, áo áo - quần quần, bao nhiêu là nhung lụa cũng đếm không xuể. Tất nhiên, những ai follow Salim thì cũng không lấy làm lạ lẫm gì những hình ảnh này. Từ ngày công khai chuyện tình cảm với thiếu gia tập đoàn may mặc, trên Instagram của hot girl rất thường xuyên update content "vác bụng bầu" theo chồng đến xưởng. Salim lúc này ra dáng một bà chủ, đâu còn sang chảnh của hot girl đình đám cõi mạng ngày nào. Ngày 7/12 vừa qua, Salim bất ngờ được bạn trai thiếu gia bí mật cầu hôn lãng mạn tại một resort sang chảnh ở Đà Nẵng. Lúc này, hot girl đã vướng nghi án mang thai bởi xuất hiện với chiếc bụng lùm lùm. Salim và bạn trai hiện chưa tổ chức được đám cưới do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Salim và chồng sắp cưới đã chuẩn bị cho một số thủ tục trước hôn lễ như chụp ảnh cưới. Salim (tên thật Hoàng Kim Ngân) không phải cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô là một trong những hot girl nổi tiếng Hà thành. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News