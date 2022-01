Vừa cầu hôn chưa lâu, Salim báo tin vui cho nhà chồng tương lai

Cách đây không lâu, Salim khiến netizen chú ý khi công khai yêu thiếu gia tập đoàn may mặc lớn - Nguyễn Hải Long. Công khai yêu nhau chưa được bao lâu, hot girl Salim làm netizen không ngừng xôn xao trước hình ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn. Trong ngày đầu tiên của năm mới, ít phút trước hot girl Salim gây chú ý khi khoe sắp lên chức. Theo đó, chia sẻ hình ảnh siêu âm thai, Salim viết: "Điều hạnh phúc nhất của chúng mình. Chờ đón từng ngày Pamela yêu dấu đến với thế giới này". Như vậy là Salim đã chính thức thừa nhận mang thai con đầu lòng cho anh bạn thân 15 năm Hải Long. Cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng "song hỷ lâm môn". Ngày 7/12 vừa qua, Salim bất ngờ được bạn trai thiếu gia bí mật cầu hôn lãng mạn tại một resort sang chảnh ở Đà Nẵng. Lúc này, hot girl đã vướng nghi án mang thai bởi xuất hiện với chiếc bụng lùm lùm. Trước những bán tín bán nghi của dân tình, người trong cuộc không có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến vấn đề này. Cho tới hôm nay, Salim đã chính thức công khai tin vui đến mọi người. Salim và bạn trai hiện chưa tổ chức được đám cưới do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Salim và chồng sắp cưới đã chuẩn bị cho một số thủ tục trước hôn lễ như chụp ảnh cưới. Salim (tên thật Hoàng Kim Ngân) không phải cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô là một trong những hot girl nổi tiếng Hà thành. Chồng sắp cưới Salim - Nguyễn Hải Long - thiếu gia duy nhất của một tập đoàn may mặc lớn ở Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, tập đoàn này đang có 4 trụ sở công ty ở các tỉnh phía Bắc. Hải Long đang tham gia điều hành trụ sở ở Thanh Hóa. Salim và chồng tương lai đã có 15 năm quen biết nhau trước khi đi đến cái kết "happy ending". Theo như những gì chàng thiếu gia tập đoàn may mặc chia sẻ trước đó, anh đã yêu thầm hot girl ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

