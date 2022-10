Phố Phan Đình Phùng có gì thu hút hội chị em check in

Đường Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) nổi tiếng với hai hàng cây sấu cổ thụ trên vỉa hè luôn rợp bóng mát vào mùa hè. Ảnh: Đào Tuyến Kéo dài khoảng 1,5km, đường Phan Đình Phùng trở thành địa điểm “sống ảo”, vui chơi của nhiều người dân Thủ đô. Ảnh: Đào Tuyến Là một trong những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, đường Phan Đình Phùng thu hút rất đông khách du lịch tham quan và chụp ảnh, điểm nhấn đặc biệt là ở hai hàng cây rợp bóng, tạo thành mái vòm bao phủ khắp con đường. Ảnh: Đào Tuyến Ngoài ra, đến check in Phan Đình Phùng còn được chiêm ngưỡng những công trình lịch sử như Bắc Môn, các biệt thự Pháp cổ. Ảnh: Phạm Trang Nhung Nhờ đông đảo người dân đến chụp ảnh, người bán hoa bên đường được dịp đắt khách, hai bên đường là dãy gánh hàng hoa đủ màu sắc thu hút người qua lại. Ảnh: Phạm Trang Nhung Những chiếc xe hoa đủ màu sắc xuất hiện khắp dãy phố Phan Đình Phùng cũng là điếm ấn tượng ở nơi đây. Ảnh: Phạm Trang Nhung Trời thu, bầu không khí càng thêm lãng mạn dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ hắt qua hàng cổ thụ hai bên đường trở thành khung cảnh tuyệt đẹp để check in. Ảnh: Phương Tali Xe hoa tô điểm thêm nét thơ cho con đường. Mùa này đã có những bó cúc họa mi nở sớm xuống phố, bên cạnh đó là sen, thạch thảo, hướng dương, cánh bướm…Ảnh: Phương Tali Xe hoa trở thành điểm check in đặc trưng cho bộ ảnh mùa thu Hà Nội, đặc biệt trên con đường này xuất hiện khá nhiều. Ảnh: Đỗ Bích Thùy Nếu không chụp ảnh, giới trẻ đến check in có thể chọn một quán cà phê bất kỳ trên phố để vừa nhâm nhi đồ uống, ngắm đường sá và hít hà không khí trong trẻo của mùa thu Hà Nội. Ảnh: Đỗ Bích Thùy Đây là thời điểm được nhiều chị em xúng xính áo dài, váy vóc chụp ảnh, tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội. Ảnh: Đỗ Bích Thùy

