Đến Huế đừng bỏ qua Cung An Định, nhiều góc “sống ảo“ mệt nghỉ

Mỗi lần du lịch Huế, không ít du khách đã đến Cung An Định để check in "sống ảo". Cung An Định hiện nay đang tọa lạc tại số 97 đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Ảnh: @vivid.ec Cung điện của cố đô Huế nằm ngay bên cạnh dòng sông An Cựu. Nơi đây chính là phim trường của MV “Không thể cùng nhau suốt kiếp” nổi đình nổi đám. Ảnh: Lều Trung Hiếu Cung An Định là sự kết hợp giữa kiến trúc Á – Âu vô cùng độc đáo và tinh tế. Hiện nay, cung còn 3 công trình vẫn còn tồn tại là: cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường. Ảnh: Sơn Đoàn Dù không còn giữ được nét mới mẻ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn mong muốn được check in Cung An Định mỗi lần đến Huế. Ảnh: Vương Thúy Quỳnh Cung An Định nằm trên một vùng đất bằng phẳng, ngay bên cạnh là dòng sông An Thịnh chảy hiền hòa quanh năm. Nơi đây đã chính thức mở cửa cho du khách vào tham quan khi du lịch Huế. Ảnh: Lê Hữu Chính Tuy nhiên chỉ thời gian gần đây, nơi này mới thực sự trở thành điểm tham quan được các bạn trẻ đua nhau tìm đến. Ảnh: Quang Tú Không chỉ sở hữu lối kiến trúc độc đáo, cung An Định còn được coi là nơi ẩn chứa nhiều câu chuyện ly kỳ. Cuộc đời của hoàng hậu Nam Phương cùng những giai thoại lịch sử được lưu lại nơi đây. Ảnh: @chaichanh Nhiều bạn trẻ mong muốn tìm đến để tận mắt chứng kiến nét đẹp của cung điện cổ từ trong từng thước phim ra đến đời thật. Ảnh: Bùi Huy Khang Một chút cổ kính trầm mặc hòa cùng thiên nhiên yên bình, nơi đây thực sự đã trở thành điểm check in mới mẻ dành cho những bạn trẻ khi đến Huế. Ảnh: Lê Hữu Chính Đến Huế mộng mơ, nhất định phải đến Cung An Định một lần. Bởi dù có nhìn trên ảnh cả trăm vạn lần thì bạn vẫn sẽ thấy thổn thức và bất ngờ khi được nhìn tận mắt. Ảnh: Ngân bella Những mảng hoa văn, những lớp vữa vôi che khuất đi 1 kho tàng hội họa nghệ thuật bên trong Cung An Định là điều bạn nhất định phải chiêm nghiệm khi đến Huế. Ảnh: Hàn Tuyết Nơi đây sẽ giúp mỗi người có thể tìm về cội nguồn lịch sử. Bên khung cảnh cổ kính, du khách còn có thể bắt trọn được những khoảnh khắc lắng đọng tuyệt đẹp. Ảnh: Hàn Tuyết

