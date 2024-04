Ở tuổi 53, Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ đẹp, body nuột nà

Mới đây, khi xuất hiện trong sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu sinh viên Hòa Bình Việt Nam 2024, hoa hậu Đền Hùng Giáng My thu hút sự chú ý bởi sự trẻ trung xinh đẹp dù đã bước qua tuổi ngũ tuần. Giáng My diện áo dài trắng với trang sức vòng cổ ngọc trai nhấn nhá, dù đã bước qua tuổi 53 thế nhưng người đẹp vẫn giữ được sắc vóc thon gọn, ấn tượng. Sánh vai cùng Ngọc Châu, Giáng My vẫn tỏa sáng rực rỡ, không hề rõ khoảng cách tuổi tác dù Ngọc Châu kém cô vài chục tuổi. Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My được coi là "người đẹp không tuổi" với nhan sắc trẻ trung, bền bỉ theo thời gian. Nàng hậu mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng, trong sáng nhưng cũng rất gợi cảm và quý phái. Hoa hậu Giáng My từng "khuấy đảo" showbiz Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước và được coi là một trong các "đại mỹ nhân" thời bấy giờ. Từng đường nét trên gương mặt đều chuẩn theo "khuôn vàng thước ngọc" thời bấy giờ. Hoa hậu Giáng My cũng thường xuất hiện trên các bìa lịch, tạp chí. Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Sau nhiều thành công trong sự nghiệp, Giáng My khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi quyết định làm mẹ đơn thân khi vừa tròn 24 tuổi. Bây giờ cô con gái của nàng hậu đã trưởng thành, kế thừa những nét đẹp từ nhan sắc của mẹ. Cô cùng con gái thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện, tuy nhiên con gái Giáng My là người khá kín tiếng với truyền thông. Hiện tại, hoa hậu Giáng My có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với khối tài sản kếch xù, cô sở hữu nhà sang, xe xịn và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

