Nuốt không trôi với mảnh giấy gói đồ ăn có nội dung khó đỡ

Thông thường, giấy gói đồ ăn đều là loại được tận dụng từ sách vở, báo, tạp chí,…giúp người ăn trong lúc nhâm nhi chiếc bánh có cái đọc để giết thời gian và cập nhật tin tức thú vị. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một cách vô tình những mảnh giấy gói tưởng chừng vô hại này lại khiến thực khách rơi vào cảnh cạn lời vì trót mang nội dung quá khó đỡ. Có lẽ, vì chủ cửa hàng vơ tất cả đem ra gói thực phẩm mà xuất hiện nhiều tình huống "dở khóc dở cười", khiến ai đang thưởng thức món ngon cũng phải "mắc nghẹn" vì những mẩu giấy gói "bá đạo" này. Không rõ vị khách hàng bốc trúng giấy bọc này liệu có nuốt trôi miếng bánh khi nhìn xuống dòng chữ gây hoang mang phía trên không? Những mẩu giấy gói bánh mì được các bạn trẻ mang ra bàn luận nhiều nhất vì độ "bá đạo" của chúng. Bánh mì có lẽ là món ăn có giấy gói đa dạng nhất với những nội dung chẳng ai muốn nghĩ đến. Lý do không nên tận dụng sách sinh học làm giấy gói. Người bán có lẽ chỉ tiện tay, nhưng người ăn thì khổ tâm vô cùng. Một combo kết hợp bánh mì và giấy gói "hết hồn" khác. Chủ cửa hàng bán bánh mì có lẽ nên kiểm tra lại thật kỹ nội dung giấy photocopy trước khi tận dụng mới được, tránh để cho khách hàng ăn trong trạng thái bất an. Không riêng gì bánh mì, thực khách ăn bánh chuối cũng không tránh khỏi những trường hợp oái oăm này. Một tờ giấy gói nem xuất thân từ chứng chỉ IELTS vẫn còn hiệu lực, không hiểu sao lại lưu lạc tới đây? Mảnh giấy gói bánh mì lưu lạc từ một mối tình tan vỡ chăng? Ảnh: Tổng hợp

