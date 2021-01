Mua hàng online, cô gái trẻ nhận cái kết không thể đẳng hơn

Mới đây, lại thêm một tình huống bi thương từ việc mua hàng online của cô bạn xứ Trung. Cụ thể, người này đã đặt mua một set đồ cổ trang, nhìn ảnh mẫu mặc thì miễn phải chê, trông cực ngầu. Nhưng khi hàng về tay, cô bạn rất sốc về món đồ mình nhận được. Màu sắc trông nhạt nhòa, không như ảnh đã khiến bộ trang phục này "thảm họa" đi khá nhiều. Song, đáng nói nhất chính là chất liệu không đủ xịn để chiếc áo lên được dáng đẹp như mẫu. Không thể phủ nhận sự tiện lợi của việc mua hàng online, thế nhưng đáng tiếc không phải đơn hàng nào cũng được như mong muốn. Thảm họa mua hàng online từ trước tới nay đã xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên nhiều anh chị em vẫn không rút kinh nghiệm và tiếp tục thử vận may của bản thân. Đặt mua online quần in hình hạc trắng thanh tao, thanh niên nhận về chiếc quần in hình 1 đàn... bồ nông. Váy xếp li ánh kim trendy chẳng khác gì tờ giấy gói quà. Có người mua phải quần quá dài, váy quá bó hoặc trông khác hoàn toàn ảnh mẫu. Đặc biệt, cứ mỗi mùa cưới, mùa prom, nhiều bạn gái kém may mắn lại nhận về cái kết giống cô gái trên ảnh vì ham mua hàng rẻ trên các trang web lừa đảo. Tưởng đâu sẽ "tậu" được một chiếc váy trắng tinh với chi tiết bo chun tôn eo, vai hững hờ quyến rũ, cô gái trong ảnh vỡ mộng hoàn toàn khi mặc thử. Do vải kém chất lượng cùng những đường may thiếu tinh tế, thiết kế này bị so sánh với giẻ lau. Sau nhiều trường hợp mua hàng thất bại, nhiều chị em rút ra rằng không nên mua váy đi dự tiệc cưới hay váy prom lộng lẫy với giá quá hời, trên trang web, fanpage kém danh tiếng. Có thể thấy chất vải giữa hình shop quảng cáo trên mạng và hình khách chụp lúc nhận được hàng hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem video: Trào lưu mua chung đồ hiệu để "sống ảo" - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

