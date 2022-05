Nữ TikToker triệu follow lộ nhan sắc thật xinh hơn ảnh đăng Facebook

Stella là nữ TikToker sở hữu kênh với gần 1 triệu lượt theo dõi. Mặc dù là cái tên khá mới thế nhưng sức ảnh hưởng của cô cũng được cư dân mạng biết đến. Cũng giống như nhiều hot girl khác, mới đây Stella cũng bị "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc ở ngoài đời thực gây chú ý. Thế nhưng, thay vì bị "ném đá" sắc vóc của TikToker này khiến nhiều người trầm trồ vì nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh tự đăng. TikToker Stella có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim đã chiếm trọn spotlight với mái tóc vàng nổi bật cùng chiếc đầm nhung đỏ quyến rũ. Dù bị "team qua đường" tóm gọn, cô nàng trông vẫn vô cùng xinh đẹp với làn da trắng, mắt to, gương mặt thon gọn, ưa nhìn. Vóc dáng của cô nàng so với trên ảnh cũng không khác biệt quá nhiều. Cô diện chiếc váy với phần cúp ngực khoe vòng 1 lấp ló cực gợi cảm. Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nhìn tổng thể vóc dáng vẫn cân đối, nhỏ nhắn. So với ảnh cô nàng tự đăng tải trên mạng, ngoài đời Stella thậm chí còn được nhận xét xinh hơn bội phần bởi nét đẹp tự nhiên, không lạm dụng app chỉnh ảnh. Stella hiện đang là chủ kênh TikTok Stella Day 13 với gần 1 triệu lượt theo dõi. Cô được biết đến bởi các đoạn clip có nội dung tích cực, bật mí những bí mật mà ít ai biết. Stella cũng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, đầu tư quay clip chỉn chu,...Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

Stella là nữ TikToker sở hữu kênh với gần 1 triệu lượt theo dõi. Mặc dù là cái tên khá mới thế nhưng sức ảnh hưởng của cô cũng được cư dân mạng biết đến. Cũng giống như nhiều hot girl khác, mới đây Stella cũng bị "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc ở ngoài đời thực gây chú ý. Thế nhưng, thay vì bị "ném đá" sắc vóc của TikToker này khiến nhiều người trầm trồ vì nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh tự đăng. TikToker Stella có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim đã chiếm trọn spotlight với mái tóc vàng nổi bật cùng chiếc đầm nhung đỏ quyến rũ. Dù bị "team qua đường" tóm gọn, cô nàng trông vẫn vô cùng xinh đẹp với làn da trắng, mắt to, gương mặt thon gọn, ưa nhìn. Vóc dáng của cô nàng so với trên ảnh cũng không khác biệt quá nhiều. Cô diện chiếc váy với phần cúp ngực khoe vòng 1 lấp ló cực gợi cảm. Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nhìn tổng thể vóc dáng vẫn cân đối, nhỏ nhắn. So với ảnh cô nàng tự đăng tải trên mạng, ngoài đời Stella thậm chí còn được nhận xét xinh hơn bội phần bởi nét đẹp tự nhiên, không lạm dụng app chỉnh ảnh. Stella hiện đang là chủ kênh TikTok Stella Day 13 với gần 1 triệu lượt theo dõi. Cô được biết đến bởi các đoạn clip có nội dung tích cực, bật mí những bí mật mà ít ai biết. Stella cũng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, đầu tư quay clip chỉn chu,...Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News