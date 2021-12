Cosplay công chúa Disney, nữ TikToker làm dân mạng sững sờ

Những nàng công chúa Disney từ lâu đã trở thành một "chuẩn mực sắc đẹp" khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Với vẻ đẹp "siêu thực", những nhân vật cổ tích này từng nhiều lần được tái hiện lại phiên bản đời thật nhưng ít ai giống nguyên tác 100%. Mới đây, một hot TikToker Trung Quốc có tên Tiểu Nhu đã chứng minh "không gì là không thể" khi cosplay thành nàng những nàng công chúa của thế giới Disney với độ giống đến 90% Thật vậy, những màn cosplay của nữ TikToker có tên Tiểu Nhu đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ, há hốc mồm vì quá ảo, nhìn lướt qua còn tưởng... hoạt hình. 3 nhân vật Disney nổi trội được Tiểu Nhu chọn cosplay, gây bão trên mạng xã hội chính là "công chúa tóc mây" Rapunzel, nàng tiên cá Ariel và cô công chúa Anna từ Frozen. Những đặc điểm nổi trội nhất của các nhân vật đều được Tiểu Nhu tái hiện kỹ lưỡng: từ đôi mắt to, má hồng ửng lấp lánh và cả trang phục của các nhân vật đều nhìn vô cùng thực tế mà cũng giống nguyên tác tới khó tin. Tiểu Nhu là một trong số những cosplayer nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Douyin (phiên bản Trung Quốc của TikTok). Nhìn gương mặt non nớt và xinh xắn của nữ TikToker trên, ít ai ngờ Tiểu Nhu thực chất đã... ngoài 30 tuổi, đã có chồng và 1 con. Theo tìm hiểu, chồng của Tiểu Nhu là Tiểu Bạch - một hot cosplayer khác cũng rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh khả năng cosplay thần sầu, Tiểu Nhu còn là một họa sĩ với tài năng vẽ tranh rất xuất sắc. Chứng kiến màn cosplay thần sâu của Tiểu Nhu, netizen bình luận như: "Nhìn đẹp và giống thật đấy. Mặc dù biết là dùng app nữa nhưng vẫn xinh xắn quá mức" hay "Bạn này hơn 30 tuổi rồi nhưng nét mặt vẫn rất xinh. Mặt nhỏ, mắt to sẵn thêm make-up lại càng ảo hơn, diễn cũng rất thật nữa"... Cùng ngắm thêm những hình ảnh cosplay siêu giống thật của Tiểu Nhu - nữ TikToker khiến dân mạng điên đảo thời gian qua. Mời độc giả xem video: Halloween đến sớm ở Công viên giải trí nổi tiếng của Mỹ - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Những nàng công chúa Disney từ lâu đã trở thành một "chuẩn mực sắc đẹp" khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Với vẻ đẹp "siêu thực", những nhân vật cổ tích này từng nhiều lần được tái hiện lại phiên bản đời thật nhưng ít ai giống nguyên tác 100%. Mới đây, một hot TikToker Trung Quốc có tên Tiểu Nhu đã chứng minh "không gì là không thể" khi cosplay thành nàng những nàng công chúa của thế giới Disney với độ giống đến 90% Thật vậy, những màn cosplay của nữ TikToker có tên Tiểu Nhu đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ, há hốc mồm vì quá ảo, nhìn lướt qua còn tưởng... hoạt hình. 3 nhân vật Disney nổi trội được Tiểu Nhu chọn cosplay , gây bão trên mạng xã hội chính là "công chúa tóc mây" Rapunzel, nàng tiên cá Ariel và cô công chúa Anna từ Frozen. Những đặc điểm nổi trội nhất của các nhân vật đều được Tiểu Nhu tái hiện kỹ lưỡng: từ đôi mắt to, má hồng ửng lấp lánh và cả trang phục của các nhân vật đều nhìn vô cùng thực tế mà cũng giống nguyên tác tới khó tin. Tiểu Nhu là một trong số những cosplayer nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Douyin (phiên bản Trung Quốc của TikTok). Nhìn gương mặt non nớt và xinh xắn của nữ TikToker trên, ít ai ngờ Tiểu Nhu thực chất đã... ngoài 30 tuổi, đã có chồng và 1 con. Theo tìm hiểu, chồng của Tiểu Nhu là Tiểu Bạch - một hot cosplayer khác cũng rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh khả năng cosplay thần sầu, Tiểu Nhu còn là một họa sĩ với tài năng vẽ tranh rất xuất sắc. Chứng kiến màn cosplay thần sâu của Tiểu Nhu, netizen bình luận như: "Nhìn đẹp và giống thật đấy. Mặc dù biết là dùng app nữa nhưng vẫn xinh xắn quá mức" hay "Bạn này hơn 30 tuổi rồi nhưng nét mặt vẫn rất xinh. Mặt nhỏ, mắt to sẵn thêm make-up lại càng ảo hơn, diễn cũng rất thật nữa"... Cùng ngắm thêm những hình ảnh cosplay siêu giống thật của Tiểu Nhu - nữ TikToker khiến dân mạng điên đảo thời gian qua. Mời độc giả xem video: Halloween đến sớm ở Công viên giải trí nổi tiếng của Mỹ - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp