Nữ tiếp viên hàng không lên tiếng về trend kéo tấm che cửa sổ

Mới đây, nhiều bạn trẻ học theo trào lưu kéo tấm chắn che cửa sổ trên máy bay khi cất cánh để ghi lại khung cảnh bên ngoài trong suốt hành trình. Theo tìm hiểu, trend này đã có khá lâu bên nước ngoài, xuất phát trong các đoạn clip của những người làm về du lịch. Những đoạn clip thu hút người xem bởi khung cảnh chuyển động liên tục bên ngoài bầu trời, hơn nữa cách thực hiện cũng rất đơn giản. Nhiều người sẽ bắt đầu quay lại khung cảnh phía bên ngoài khi máy bay đã ở độ cao ổn định và được phép kéo tấm che cửa sổ. Tuy nhiên trào lưu này khi phổ biến ở Việt Nam, các bạn trẻ lại thực hiện quay ngay từ khi máy bay bắt đầu cất cánh. Điều đáng nói, khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh được cho là thời điểm rất quan trọng, đòi hỏi phải tuân thủ nhiều quy tắc vì đây thường là khoảng thời gian dễ xảy ra các sự cố. Đó cũng chính là lý do trong các chuyến bay, các tiếp viên hàng không liên tục phải đi kiểm tra các khoang khách, nhắc hành khách không kéo tấm che cửa khi máy bay bắt đầu cất cánh, hạ cánh. Thế nhưng thời gian gần đây, vì muốn bắt trend nên nhiều bạn trẻ bất chấp thực hiện khiến tiếp viên bức xúc bởi vì nhắc không xuể. Phan Quế Chi - một nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng, đã cảnh báo về độ nguy hiểm của trào lưu này. Cô cho biết thời gian gần đây có khá nhiều người học theo trào lưu nguy hiểm này từ TikToker, được cô phát hiện trong chuyến bay của mình. Quế Chi chia sẻ: "Dạo gần đây khi chúng tôi đi kiểm tra an toàn khoang khách đã phải nhắc rất nhiều trường hợp kéo tấm che cửa sổ lên. Và khi họ kéo lên, tôi thấy có một chiếc điện thoại ở trong đó. Chuyến bay nào, tôi và các đồng nghiệp cũng phải nhắc ít nhất từ 2 - 3 hành khách... Có thể nhiều bạn chưa biết nhưng việc kéo tấm che cửa sổ trong thời gian cất cánh, hạ cánh là để đảm bảo an toàn cho chính hành khách. Hành khách có thể quan sát được phía bên ngoài, nếu không may có sự cố xảy ra sẽ có thể ứng biến kịp thời". Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp này cho biết thêm. Về lý do không được kéo tấm che cửa khi máy bay bắt đầu cất cánh, hạ cánh, Quế Chi giải thích thêm: "Trong giai đoạn đó, khi nhìn ra bên ngoài thấy có sự cố cháy hoặc có lửa hay một phần cấu trúc nào đó của máy bay có vấn đề, hành khách sẽ kịp tri hô, thông báo với những người xung quanh, tiếp viên để ứng biến... Như vậy, sự cố sẽ được giải quyết kịp thời và bản thân hành khách cũng thoát được nguy hiểm. Ngoài ra, việc ghi hình bằng điện thoại trong một thời gian dài có thể còn dẫn đến cháy nổ trên máy bay". Quế Chi phát biểu thêm. Cô nàng cho hay tình trạng này là nỗi bức xúc chung của nhiều tiếp viên hàng không bởi có những trường hợp dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn không thực hiện đúng quy định. Do vậy, Quế Chi buộc phải lên tiếng để nhiều người biết đến hơn và dừng lại hành động nguy hiểm này. "Theo cá nhân tôi, hành động này gây đe dọa an toàn bay cho chính người quay nói riêng và cả chuyến bay nói chung. Vì vậy, chúng ta không nên hưởng ứng hay cổ súy, làm theo trào lưu vì rất có thể gián tiếp gây nguy hiểm. Tôi mong rằng các TikToker - những người có sức ảnh hưởng cần tìm hiểu kĩ và có trách nhiệm hơn trong việc sáng tạo nội dung", Quế Chi nói.

Mới đây, nhiều bạn trẻ học theo trào lưu kéo tấm chắn che cửa sổ trên máy bay khi cất cánh để ghi lại khung cảnh bên ngoài trong suốt hành trình. Theo tìm hiểu, trend này đã có khá lâu bên nước ngoài, xuất phát trong các đoạn clip của những người làm về du lịch. Những đoạn clip thu hút người xem bởi khung cảnh chuyển động liên tục bên ngoài bầu trời, hơn nữa cách thực hiện cũng rất đơn giản. Nhiều người sẽ bắt đầu quay lại khung cảnh phía bên ngoài khi máy bay đã ở độ cao ổn định và được phép kéo tấm che cửa sổ. Tuy nhiên trào lưu này khi phổ biến ở Việt Nam, các bạn trẻ lại thực hiện quay ngay từ khi máy bay bắt đầu cất cánh. Điều đáng nói, khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh được cho là thời điểm rất quan trọng, đòi hỏi phải tuân thủ nhiều quy tắc vì đây thường là khoảng thời gian dễ xảy ra các sự cố. Đó cũng chính là lý do trong các chuyến bay, các tiếp viên hàng không liên tục phải đi kiểm tra các khoang khách, nhắc hành khách không kéo tấm che cửa khi máy bay bắt đầu cất cánh, hạ cánh. Thế nhưng thời gian gần đây, vì muốn bắt trend nên nhiều bạn trẻ bất chấp thực hiện khiến tiếp viên bức xúc bởi vì nhắc không xuể. Phan Quế Chi - một nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng, đã cảnh báo về độ nguy hiểm của trào lưu này. Cô cho biết thời gian gần đây có khá nhiều người học theo trào lưu nguy hiểm này từ TikToker, được cô phát hiện trong chuyến bay của mình. Quế Chi chia sẻ: "Dạo gần đây khi chúng tôi đi kiểm tra an toàn khoang khách đã phải nhắc rất nhiều trường hợp kéo tấm che cửa sổ lên. Và khi họ kéo lên, tôi thấy có một chiếc điện thoại ở trong đó. Chuyến bay nào, tôi và các đồng nghiệp cũng phải nhắc ít nhất từ 2 - 3 hành khách... Có thể nhiều bạn chưa biết nhưng việc kéo tấm che cửa sổ trong thời gian cất cánh, hạ cánh là để đảm bảo an toàn cho chính hành khách. Hành khách có thể quan sát được phía bên ngoài, nếu không may có sự cố xảy ra sẽ có thể ứng biến kịp thời". Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp này cho biết thêm. Về lý do không được kéo tấm che cửa khi máy bay bắt đầu cất cánh, hạ cánh, Quế Chi giải thích thêm: "Trong giai đoạn đó, khi nhìn ra bên ngoài thấy có sự cố cháy hoặc có lửa hay một phần cấu trúc nào đó của máy bay có vấn đề, hành khách sẽ kịp tri hô, thông báo với những người xung quanh, tiếp viên để ứng biến... Như vậy, sự cố sẽ được giải quyết kịp thời và bản thân hành khách cũng thoát được nguy hiểm. Ngoài ra, việc ghi hình bằng điện thoại trong một thời gian dài có thể còn dẫn đến cháy nổ trên máy bay". Quế Chi phát biểu thêm. Cô nàng cho hay tình trạng này là nỗi bức xúc chung của nhiều tiếp viên hàng không bởi có những trường hợp dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn không thực hiện đúng quy định. Do vậy, Quế Chi buộc phải lên tiếng để nhiều người biết đến hơn và dừng lại hành động nguy hiểm này. "Theo cá nhân tôi, hành động này gây đe dọa an toàn bay cho chính người quay nói riêng và cả chuyến bay nói chung. Vì vậy, chúng ta không nên hưởng ứng hay cổ súy, làm theo trào lưu vì rất có thể gián tiếp gây nguy hiểm. Tôi mong rằng các TikToker - những người có sức ảnh hưởng cần tìm hiểu kĩ và có trách nhiệm hơn trong việc sáng tạo nội dung", Quế Chi nói.