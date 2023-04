Nữ thần Songkran 2023 Baifern Pimchanok lộ nhan sắc thật qua cam thường

Nữ diễn viên Chiếc Lá Bay Baifern Pimchanok đã hóa thân thành Nữ thần Songkran 2023, ngồi trên kiệu cao và diễu hành trên đường phố Siam. Trong suốt buổi diễu hành đầy hoành tráng này, mỹ nhân sinh năm 1992 khiến người hâm mộ trầm trồ với vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh cực hút mắt. Thậm chí, trong những hình ảnh được ghi lại bằng camera thường của netizen, visual "sang-xịn-mịn" của Baifern Pimchanok vẫn tỏa sáng rực rỡ và không làm dân tình thất vọng. Ngoài ra, một khoảnh khắc dễ thương của Nữ thần Songkran 2023 bất ngờ lọt vào ống kính máy quay của người qua đường và khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Theo đó, khi đang ngồi kiệu và vẫy tay nhiệt tình chào mọi người, Baifern cười tươi và còn "lườm yêu" fan phía dưới. Sự nhí nhảnh, tinh nghịch này của bạn gái Nine Naphat khiến trái tim không ít netizen "tan chảy". Trong loạt ảnh chất lượng thấp, gương mặt nàng ngọc nữ màn ảnh Thái vẫn nổi bật với những đường nét hoàn hảo Khoảnh khắc "lườm yêu" fan đầy dễ thương của Baifern khiến dân tình thích thú Cận cảnh nhan sắc đẹp không tì vết qua cam thường của nữ diễn viên đình đám Baifern Pimchanok để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ khi hóa thân thành nữ thần Songkran 2023 Baifern Pimchanok và Nine Naphat công khai hẹn hò vào đầu năm 2023. Hiện tại, chuyện tình yêu của cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Baifern Pimchanok được biết đến là một người mẫu và diễn viên. Cô nổi tiếng qua vai diễn 'Nam' khi đóng cặp với nam diễn viên Mario Maurer trong bộ phim First Love. Cô công khai chuyện hẹn hò với Nine Naphat vào đầu năm 2023, được biết bạn trai kém nữ diễn viên 4 tuổi. Hiện tại, cả hai trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì làng giải trí Tbiz.

