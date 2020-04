Nữ streamer lai xinh như búp bê khiến triệu người mê tít

Công việc streamer game không còn dành riêng cho nam giới mà có rất nhiều streamer nữ chiếm ưu thế. SSSniperWolf (tên thật Alia Marie "Lia" Shelesh) là một ví dụ điển hình. Nữ streamer lai này sinh năm 1992, mang hai dòng máu Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, cô nàng đang sinh sống tại Mỹ. SSSniperWolf được biết đến thông qua các livestream loạt game như Liên Minh Huyền Thoại, PlayerUnknown's Battlegrounds,... Nữ streamer cũng từng chiến thắng hạng mục "Game thủ của năm" tại Kids Choice Awards 2019. Không chỉ chơi game, cô nàng còn được yêu mến nhờ loạt ảnh cosplay nhân vật trong các trò chơi điện tử và xuất hiện trong nhiều clip quảng cáo của các tựa game nổi tiếng. Nhờ khả năng chơi game giỏi, phong cách trò chuyện thu hút, SSSniperWolf sở hữu 18,4 triệu người đăng ký theo dõi trên blog và 4,7 triệu follow trên trang Instagram cá nhân. Từ khi lên 6 tuổi, streamer lai đã dành sự yêu thích đặc biệt cho những trò chơi điện tử và theo đuổi niềm đam mê đó đến nay. Khác với số đông, cha mẹ của SSSniperWolf chưa bao giờ ngăn cấm sở thích này mà luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho con gái. Nhiều người cho biết việc họ lựa chọn theo dõi SSSniperWolf hoàn toàn không phải khả năng chơi game mà là do nhan sắc cực kỳ thu hút của cô nàng. SSSniperWolf có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê với đôi mắt to, sống mũi cao và mái tóc dài đen mượt. Ý thức được lợi thế về ngoại hình, nữ streamer cũng trang điểm, ăn mặc theo phong cách barbie. Cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát vô cùng thu hút cùng nước da bánh mật hợp thời. Kiếm được bộn tiền nhờ đam mê game, SSSniperWolf có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự xa hoa, thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Bạn trai cô, Evan Sausage (sinh năm 1992) cũng là một vlogger có tiếng trên mạng xã hội. Xem thêm clip: OFFICIAL PUBG MOBILE ROYALE DANCE VIDEO - Nguồn: Youtube

Công việc streamer game không còn dành riêng cho nam giới mà có rất nhiều streamer nữ chiếm ưu thế. SSSniperWolf (tên thật Alia Marie "Lia" Shelesh) là một ví dụ điển hình. Nữ streamer lai này sinh năm 1992, mang hai dòng máu Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, cô nàng đang sinh sống tại Mỹ. SSSniperWolf được biết đến thông qua các livestream loạt game như Liên Minh Huyền Thoại, PlayerUnknown's Battlegrounds,... Nữ streamer cũng từng chiến thắng hạng mục "Game thủ của năm" tại Kids Choice Awards 2019. Không chỉ chơi game, cô nàng còn được yêu mến nhờ loạt ảnh cosplay nhân vật trong các trò chơi điện tử và xuất hiện trong nhiều clip quảng cáo của các tựa game nổi tiếng. Nhờ khả năng chơi game giỏi, phong cách trò chuyện thu hút, SSSniperWolf sở hữu 18,4 triệu người đăng ký theo dõi trên blog và 4,7 triệu follow trên trang Instagram cá nhân. Từ khi lên 6 tuổi, streamer lai đã dành sự yêu thích đặc biệt cho những trò chơi điện tử và theo đuổi niềm đam mê đó đến nay. Khác với số đông, cha mẹ của SSSniperWolf chưa bao giờ ngăn cấm sở thích này mà luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho con gái. Nhiều người cho biết việc họ lựa chọn theo dõi SSSniperWolf hoàn toàn không phải khả năng chơi game mà là do nhan sắc cực kỳ thu hút của cô nàng. SSSniperWolf có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê với đôi mắt to, sống mũi cao và mái tóc dài đen mượt. Ý thức được lợi thế về ngoại hình, nữ streamer cũng trang điểm, ăn mặc theo phong cách barbie. Cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát vô cùng thu hút cùng nước da bánh mật hợp thời. Kiếm được bộn tiền nhờ đam mê game, SSSniperWolf có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự xa hoa, thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Bạn trai cô, Evan Sausage (sinh năm 1992) cũng là một vlogger có tiếng trên mạng xã hội. Xem thêm clip: OFFICIAL PUBG MOBILE ROYALE DANCE VIDEO - Nguồn: Youtube