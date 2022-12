Nữ sinh Đại học Vinh đẹp ngọt ngào trong bộ ảnh Giáng sinh

Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2004) đang là nữ sinh năm nhất ngành Sư phạm của trường Đại học Vinh, cô nàng là cái tên khá nổi trên MXH. Mới đây hot girl xứ Nghệ này “đốn tim” cộng đồng mạng với bộ ảnh mới “siêu” ngọt ngào chào đón Giáng sinh. Cô cho biết đây là bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên mà cô thực hiện, ngày lễ này không chỉ là ngày lễ bình thường mà ngày đó cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh ý nghĩa về mặt tôn giáo, ngày lễ còn là ngày để gia đình tụ tập, quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ về những chuyện vui buồn trong năm. Sở hữu gương mặt dễ thương, duyên dáng, trong bộ ảnh mới, Khánh Linh giống như một “cô gái mùa Đông” hòa mình, chơi đùa với những bông tuyết trắng tinh khôi. Bên cạnh công việc học, gái xinh 2K vẫn đang làm người mẫu ảnh tự do, sở hữu lượng theo dõi khá lớn trên MXH. Khánh Linh gây ấn tượng với người đối diện bởi chiều cao vượt trội 1m73, cô làm mọi người yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi bức ảnh cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân đều có hàng nghìn lượt like và rất nhiều lượt comment, chia sẻ. Dù khá yêu thích công việc mẫu ảnh nhưng Khánh Linh khẳng định cô nàng đặt mục tiêu đỗ đại học lên hàng đầu và chỉ nhận lời mời làm mẫu và thời gian rảnh rỗi. Được biết sở thích của cô bạn là múa và chụp ảnh. Khánh Linh từng chia sẻ mong muốn có thể thực hiện được những dự tính của bản thân, đặc biệt là chuẩn bị tốt hành trang cho ước mơ của mình. Sở hữu lợi thế về ngoại hình và chiều cao, thế nhưng Khánh Linh luôn nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành giáo viên mầm non, để có thể chơi và giao lưu cùng các bạn nhỏ. Ảnh: FBNV

