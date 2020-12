Nữ sinh Báo chí hình mẫu mới cho người muốn giảm cân

Giảm cân là điều mà nhiều người mong ước nhưng không phải ai cũng thành công như trường hợp của cô nữ sinh Báo chí có tên Nguyễn Trà My. Trước khi trở thành hình mẫu nhờ hành trình giảm cân thành công, Trà My từng là cô gái mũm mĩm với cân nặng 80kg. Chia sẻ về câu chuyện của mình, My kể: "Những năm tháng cấp ba mình rất béo, có thời gian đỉnh điểm là gần 90kg. Năm lớp 12, trường mình có tổ chức chương trình prom để kết thúc những năm tháng cấp ba, đây là sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi con người và chỉ diễn ra một lần duy nhất... Trong đêm hội đó, ai cũng sẽ chọn lựa cho mình những bộ váy áo đẹp nhất, lấp lánh nhất để được tỏa sáng. Bản thân mình khi đứng nhìn các bạn xúng xính đi mua chọn váy áo mới, mà mình thì không mua được gì vì thân hình quá khổ nên thấy khá buồn." Trà My chia sẻ thêm. Trà My cũng cho biết thêm chỉ vì thân hình có phần mũm mĩm nên cô không dám chụp nhiều ảnh và không nói chuyện với mọi người xung quanh. Những ngày tháng của quá khứ, Trà My từng tự thấy mình "khổng lồ" và từ đó mục tiêu giảm cân của cô bạn bắt đầu. Ban đầu, Trà My chọn cách không ăn gì, việc giảm cân theo phương pháp nhịn ăn của mình đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Cô bạn rơi vào tình trạng uể oải, sức khỏe yếu dần đi. Và đỉnh điểm là giữa lớp 12, Trà My có ngất trước cửa nhà do quá mệt và đói, cô bạn bị hoa mắt chóng mặt và suy nhược do phương pháp giảm cân không hợp lí. Sau khi bình tĩnh lại, Trà My quyết định tìm hiểu việc giảm cân một cách nghiêm túc và khoa học. Cô bạn bắt đầu tìm đến phương pháp Eatclean và những bài tập thể dục trên Youtube. Sau hành trình giảm cân, thì hiện Trà My chỉ còn 58kg. Với chiều cao 1m70, vóc dáng hiện tại của cô nàng rất cân đối, xinh đẹp. Sự thay đổi ngoại hình đã đem lại cho cô gái 20 tuổi một cuộc sống mới. Trà My tâm sự, cô đã tự tin vào bản thân nhiều hơn, thoải mái trò chuyện, kết bạn cùng mọi người. Cô thỏa sức diện các bộ trang phục đẹp mà trước đây chưa từng nghĩ rằng mình có thể mặc. Đặc biệt là vừa qua Trà My đã đăng kí tham gia và lọt Top 20 cuộc thi Press Beauty - một cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Điều gì đã khiến Chi Pu trở thành hotgirl nổi tiếng nhất Vbiz? - Nguồn: SaoStar

Giảm cân là điều mà nhiều người mong ước nhưng không phải ai cũng thành công như trường hợp của cô nữ sinh Báo chí có tên Nguyễn Trà My. Trước khi trở thành hình mẫu nhờ hành trình giảm cân thành công, Trà My từng là cô gái mũm mĩm với cân nặng 80kg. Chia sẻ về câu chuyện của mình, My kể: "Những năm tháng cấp ba mình rất béo, có thời gian đỉnh điểm là gần 90kg. Năm lớp 12, trường mình có tổ chức chương trình prom để kết thúc những năm tháng cấp ba, đây là sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi con người và chỉ diễn ra một lần duy nhất... Trong đêm hội đó, ai cũng sẽ chọn lựa cho mình những bộ váy áo đẹp nhất, lấp lánh nhất để được tỏa sáng. Bản thân mình khi đứng nhìn các bạn xúng xính đi mua chọn váy áo mới, mà mình thì không mua được gì vì thân hình quá khổ nên thấy khá buồn." Trà My chia sẻ thêm. Trà My cũng cho biết thêm chỉ vì thân hình có phần mũm mĩm nên cô không dám chụp nhiều ảnh và không nói chuyện với mọi người xung quanh. Những ngày tháng của quá khứ, Trà My từng tự thấy mình "khổng lồ" và từ đó mục tiêu giảm cân của cô bạn bắt đầu. Ban đầu, Trà My chọn cách không ăn gì, việc giảm cân theo phương pháp nhịn ăn của mình đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Cô bạn rơi vào tình trạng uể oải, sức khỏe yếu dần đi. Và đỉnh điểm là giữa lớp 12, Trà My có ngất trước cửa nhà do quá mệt và đói, cô bạn bị hoa mắt chóng mặt và suy nhược do phương pháp giảm cân không hợp lí. Sau khi bình tĩnh lại, Trà My quyết định tìm hiểu việc giảm cân một cách nghiêm túc và khoa học. Cô bạn bắt đầu tìm đến phương pháp Eatclean và những bài tập thể dục trên Youtube. Sau hành trình giảm cân , thì hiện Trà My chỉ còn 58kg. Với chiều cao 1m70, vóc dáng hiện tại của cô nàng rất cân đối, xinh đẹp. Sự thay đổi ngoại hình đã đem lại cho cô gái 20 tuổi một cuộc sống mới. Trà My tâm sự, cô đã tự tin vào bản thân nhiều hơn, thoải mái trò chuyện, kết bạn cùng mọi người. Cô thỏa sức diện các bộ trang phục đẹp mà trước đây chưa từng nghĩ rằng mình có thể mặc. Đặc biệt là vừa qua Trà My đã đăng kí tham gia và lọt Top 20 cuộc thi Press Beauty - một cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Điều gì đã khiến Chi Pu trở thành hotgirl nổi tiếng nhất Vbiz? - Nguồn: SaoStar