Nữ MC thể thao quyến rũ bậc nhất trên truyền hình Việt kể chuyện nghề

Nguyễn Trần Huyền My từng đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngoài ra, cô còn lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Bước ra khỏi những cuộc thi nhan sắc, hiện tại Nguyễn Trần Huyền My đảm nhiệm vai trò biên tập viên Thể thao của kênh Truyền hình K+. Cơ duyên với lĩnh vực truyền hình, Huyền My cho biết mọi thứ đến một cách rất tình cờ: "Tháng 5/2021, kênh truyền hình K+ mời tôi xuất hiện trong vai trò khách mời tham gia buổi bình luận trận Chung kết Champions League giữa hai đội bóng Manchester City và Chelsea. Ngay sau trận đấu, lãnh đạo kênh đã mời tôi về làm việc... Trước đó, tôi từng là cộng tác viên của VTV6, cũng rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Khi thấy đây là môi trường trẻ trung, năng động, mọi người đều nhiệt huyết với công việc, tôi quyết định thử sức". Huyền My cho biết thêm. Những ngày đầu làm MC, Huyền My gặp không ít rắc rối về trang phục: "Nhà Đài yêu cầu trang phục của BTV Thể thao không quá hở hang, quyến rũ quá đà nhưng phải năng động, trẻ trung, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Lúc đầu tôi rất bối rối với việc lựa chọn váy áo lên sóng. Không ít lần, dù đã đến cơ quan, tôi vẫn phải nhờ người nhà gửi đồ gấp gáp để kịp thời gian lên hình". Sau này quen hơn với vấn đề trang phục, Huyền My lại gặp một rắc rối khác. Cụ thể, Huyền My cho biết thêm: "Tôi quen với công việc nên nói hơi nhanh. Mọi người trêu: "Huyền My thành rapper luôn rồi". Được góp ý, tôi học cách nói chậm và rõ ràng hơn, giúp khán giả dễ nắm bắt thông tin". Nói về những vất vả của công việc truyền hình, Huyền My cho rằng: "Mỗi nghề đều có những khó khăn riêng, người Việt vẫn có câu "Nhìn lên thì chẳng bằng ai/ Nhìn xuống chẳng ai bằng mình"... Tôi đang được làm công việc mình đam mê trong một môi trường "trong mơ", với những đồng nghiệp tốt, chân thành. Khi được làm điều mình thích, hàng ngày mình đều muốn cống hiến, muốn lên cơ quan và không có cảm giác phải đi làm". Người đẹp cho biết thêm. Hiện tại, Huyền My tập trung gần như toàn bộ tâm huyết cho công việc của một MC, BTV truyền hình. Cô chỉ thi thoảng xuất hiện trong những sự kiện của bàn bè thân thiết hoặc các nhãn hàng lớn trong showbiz.

