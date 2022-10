Lấy chồng diễn viên, tình cũ Quang Hải bị chê ngoại hình

Sau đám cưới ở Nghệ An đến tối ngày 26/9 vừa qua, tiệc cưới của nam diễn viên Nguyễn Anh Tú và tình cũ Quang Hải - Huyền My được tổ chức tại Sài Gòn. Sau lễ cưới bạn gái cũ Quang Hải nhận về không ít nhận xét trái chiều, người khen kẻ chê ngoại hình của cô khiến cô phải lên tiếng. Tròn 1 tuần sau đám cưới với diễn viên Anh Tú, mới đây hot girl Huyền My có chia sẻ gây chú ý. Cụ thể cô Đăng ảnh tắm bể bơi cùng anh xã cùng status cực gắt: "Các bạn chê mình xấu, hên quá mình lấy được chồng rồi. Các bạn chê mình lùn, hên nữa bù lại da mình trắng. Con gái không được cái dáng thì phải chăm cái da thôi, kiểu gì cũng có người rước". Không lâu sau đó, cô còn lên thêm một bài đăng khác với nội dung: "Những thứ mình thích, tại sao lại quan tâm người khác có thấy đẹp hay không? Chồng thấy là được rồi". Loạt động thái này của Huyền My khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm ám chỉ việc bản thân bị chê kém sắc trong hôn lễ cách đây ít ngày. Vào hôn lễ ở TP HCM, Để phù hợp, cô dâu Huyền My không mặc váy cưới mà mặc áo dài và giày đế xuồng để đón khách. Cách trang điểm làm tóc kiểu "ngày xưa" khiến Huyền My trông già hơn tuổi. Thêm vào đó, ngoại hình của vợ diễn viên Anh Tú cũng "thọt lỏm" giữa dàn sao và khách mời nên cô nhận về không ít bình luận chê. Tuy nhiên, Huyền My vẫn ghi được ấn tượng với vẻ ngoài xinh, da trắng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều người chúc mừng cô vì sau ồn ào tình ái với Quang Hải, Huyền My đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Trong tiệc cưới nhiều người thân và bạn bè cũng đến chúc phúc cho cặp đôi. Ảnh: FBNV

