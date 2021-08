Á hậu Huyền My làm BTV truyền hình, chưa lên sóng đã gây bão

Huyền My - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn giữ sức hút đặc biệt trong lòng người hâm mộ dù đã đăng quang được 7 năm. Trong suốt thời gian qua, Á hậu Huyền My chinh phục dân tình bằng sự nỗ lực, cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu. Mặc dù theo học ngành thời trang nhưng Nguyễn Trần Huyền My có đam mê đặc biệt với nghề MC, cô từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, chương trình bình luận thể thao,...đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Mới đây, Huyền My vỡ oà thông báo đã chính thức trở thành biên tập viên truyền hình số vệ tinh, cô sẽ lên sóng đều đặn vào thứ 4 mỗi tuần. Á hậu Hoa hậu Việt Nam còn tung kèm loạt ảnh nét đẹp lao động khoe cận visual đỉnh của chóp và nụ cười cực tươi tắn để đánh dấu cột mốc đặc biệt trong đời. Nhan sắc của Huyền My nổi bần bật giữa trường quay khiến ai cũng phải trầm trồ vì ngày càng mặn mà, trẻ trung. So với cô gái đăng quang lúc 19 tuổi năm nào, Huyền My giờ trưởng thành hơn hẳn và được dự đoán sớm trở thành BTV hot trong thời gian tới. Trong những bức ảnh mới đăng tải của mình, dù chỉ make up và ăn diện đơn giản khi lên sóng nhưng Huyền My vẫn đủ sức gây sốt vì quá đẹp Phong thái chuyên nghiệp và thần thái tự tin của Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khiến dân mạng ngưỡng mộ, đây sẽ là BTV hot trong thời gian tới cho mà xem. Trước đây, Huyền My thường xuyên xuất hiện với vai trò MC tại các sự kiện lớn Huyền My từng làm bình luận viên tại trương trình thể thao cùng các biên tập viên kỳ cựu. Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

