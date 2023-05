Nữ MC Nghệ An cứ mặc đồ bơi là “gây mê” vì đường cong

Lê Hà Phương sinh năm 1988, quê Nghệ An, nổi trên nhờ hình ảnh làm giám thị tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An được lan truyền trên MXH. Hà Phương còn là một giảng viên, nữ MC Đài PTTH Nghệ An. Mới đây, hình ảnh nữ MC xinh đẹp diện bikini khoe dáng nóng bỏng trên bãi biển nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Cô lựa chọn áo tắm họa tiết hoa văn cổ điển kết hợp áo kimono ren trắng để tôn lên đường cong hoàn hảo của mình. Lên sóng truyền hình hay khi đi dẫn, nữ MC Nghệ An luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng. Tuy nhiên mỗi lần thoát vai của một MC, Lê Hà Phương xuất hiện ngoài đời thường tự tin, năng động và có chút gợi cảm. Rời trường quay người đẹp xứ Nghệ lại lựa chọn phong cách tôn dáng, gu ăn mặc gợi cảm. Ngắm những hình ảnh của Hà Phương trên trang cá nhân, ít ai ngờ cô đã là mẹ của 2 bé gái sinh đôi. Không chỉ thế, cô còn thường xuyên diện những bộ đồ hở eo nhằm làm nổi bật vòng 2 60cm. Chẳng những xinh đẹp, Lê Hà Phương còn có vóc dáng ấn tượng, chuẩn hoa hậu. Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng với số đo là 87-60-90 (cm). Ảnh: FBNV

Lê Hà Phương sinh năm 1988, quê Nghệ An, nổi trên nhờ hình ảnh làm giám thị tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An được lan truyền trên MXH. Hà Phương còn là một giảng viên, nữ MC Đài PTTH Nghệ An. Mới đây, hình ảnh nữ MC xinh đẹp diện bikini khoe dáng nóng bỏng trên bãi biển nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Cô lựa chọn áo tắm họa tiết hoa văn cổ điển kết hợp áo kimono ren trắng để tôn lên đường cong hoàn hảo của mình. Lên sóng truyền hình hay khi đi dẫn, nữ MC Nghệ An luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng. Tuy nhiên mỗi lần thoát vai của một MC, Lê Hà Phương xuất hiện ngoài đời thường tự tin, năng động và có chút gợi cảm. Rời trường quay người đẹp xứ Nghệ lại lựa chọn phong cách tôn dáng, gu ăn mặc gợi cảm. Ngắm những hình ảnh của Hà Phương trên trang cá nhân, ít ai ngờ cô đã là mẹ của 2 bé gái sinh đôi. Không chỉ thế, cô còn thường xuyên diện những bộ đồ hở eo nhằm làm nổi bật vòng 2 60cm. Chẳng những xinh đẹp, Lê Hà Phương còn có vóc dáng ấn tượng, chuẩn hoa hậu. Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng với số đo là 87-60-90 (cm). Ảnh: FBNV