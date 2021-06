Nữ MC gây bất ngờ với màn cầu hôn trên máy bay là ai?

Phạm Ngọc Hà My là nữ MC của VTV24 trong vai trò biên tập viên, MC của Phòng quốc tế. Nữ MC xinh đẹp này gây ấn tượng với khán giả xem truyền hình khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời cùng lối dẫn cực cuốn hút. Mới đây trên trang cá nhân, Hà My gây chú ý khi đăng ảnh nắm tay bạn trai trên máy bay kèm theo đó là chiếc nhẫn cầu hôn, đính kim cương lấp lánh. "Tuyên bố chốt deal. Cuộc chơi chưa kết thúc, chỉ là có thêm đồng bọn thôi các bác ạ", nữ MC VTV hào hứng khoe chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi. Ở phần bình luận, rất nhiều người gửi lời chúc mừng đến cô gái trẻ. Ngoài ra, họ cũng tò mò về danh tính nữa kia của Hà My. Được biết, vị hôn phu của Hà My tên thật là Đinh Viết Hùng, một người khá nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sở hữu một lượng lớn người theo dõi. Về phía Hà My, cô gái này từng gây sốt trên MXH khi là một trong những nữ sinh vinh dự tặng hoa cho cho ông D. Trump (lúc ấy là Tổng thống Mỹ) khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Không chỉ có khả năng giao tiếp tốt, Hà My khi ấy còn gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ cực tốt. Cô theo học ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao. Không chỉ giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, người đẹp còn nói được tiếng Hàn, Trung. Nhờ vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp cùng sự tự tin, khả năng giao tiếp mà Phạm Ngọc Hà My đã lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngoài ra, nhờ cuộc thi nhan sắc này mà Hà My nhận ra mình có khả năng làm MC và cô sẽ cố gắng trau dồi để phát triển thêm ở lĩnh vực này. Hiện tại, Hà My đang là nữ MC nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: YAN News

