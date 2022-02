Nữ MC 9x tài năng, xinh đẹp sở hữu nụ cười tỏa nắng

Nguyễn Minh Anh sinh năm 1998, đến từ Hà Nội, là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là nữ MC gây chú ý khi sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng. Nữ MC 9x còn tham gia các hoạt động giải trí, xuất hiện với vai trò người mẫu ảnh, đóng TVC. Nhưng khán giả nhớ đến Minh Anh nhiều nhất với vai trò một người dẫn chương trình tài năng và duyên dáng. Minh Anh từng xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Next MC 2018 do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội MC trẻ thành phố tổ chức và đạt ngôi vị Miss Báo Chí tại chương trình Press Beauty 2018 – Tài sắc nữ sinh Báo Chí. Năm 2019 có thể nói là một năm thành công của hot girl Minh Anh khi cô lọt vào Top 6 cuộc thi Én Vàng 2019- một cuộc thi về người dẫn chương trình truyền hình lâu năm và uy tín nhất tại Việt Nam. Thời gian gần đây, nữ MC xinh đẹp còn là gương mặt quen thuộc của cộng đồng game thủ, cô là người dẫn chương trình AWC 2019 - giải đấu Liên Quân Mobile. Cô nàng đã khiến cộng đồng game thủ thương nhớ khôn nguôi bởi nụ cười tỏa nắng, tính cách thân thiện và luôn tràn đầy năng lượng. Ngoài đời, Minh Anh là một cô gái có phong cách trẻ trung, năng động và hoạt bát. Nữ MC sinh năm 1998 thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ, lạc quan, được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội. Hiện tại, 9X sở hữu trang cá nhân có hơn 400.000 người theo dõi. Nữ sinh từng giành nhiều giải thưởng chuyên môn và sắc đẹp ở nhiều cuộc thi uy tín nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng ăn nói lưu loát và bản lĩnh sân khấu đáng nể. Gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của MC Minh Anh. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

