Nữ giảng viên hot nhất cõi mạng bất ngờ rời Việt Nam sang Pháp

Mới đây trên trang cá nhân, nữ giảng viên Âu Hà My bất ngờ thông báo tạm biệt Việt Nam để sang Pháp. Theo chia sẻ của Âu Hà My cho biết cô trở lại Pháp tiếp tục con đường học hành của mình. Đặc biệt trong bài chia tay của mình, nữ giảng viên hot nhất cõi mạng nhắc rất nhiều đến người mẹ thân yêu. Âu Hà My là giảng viên tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy cô nàng không hoạt động nghệ thuật nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nữ giảng viên hiện tại đang sở hữu gần 550.000 người theo dõi trên facebook - một con số vô cùng khủng đối với người không hoạt động showbiz. Hà My khiến nhiều người bận tâm vì phong cách ăn mặc có phần quá phóng khoáng khi dính vào liên hoàn drama hủy hôn, chia tay thì nay, người đẹp gốc Hà Nam đã khác. Sau những lùm xùm tình cảm, Âu Hà My kín tiếng hơn và đồng thời, phong cách ăn mặc cũng tinh tế và ý nhị hơn. Cách đây chưa lâu, Âu Hà My vừa có dịp "thắp sáng" MXH với style xuống phố khi du hí xứ sở Chùa Vàng và nhận được tương tác "khủng". Bên dưới bài đăng, nữ giảng viên nhận được rất nhiều lời khen của đồng nghiệp và người hâm mộ cũng như sinh viên. Dân mạng cho rằng, với cách phối đồ này, Âu Hà My không những xinh mà còn trẻ ra vài tuổi. Vốn biết Hà My sở hữu số đo 3 vòng chuẩn mực nhưng vẫn có nhiều người thấy khó tin và trầm trồ mỗi khi ngắm cô trưng diện đồ bó sát.

