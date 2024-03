Nữ đại gia Đoàn Di Băng kể về khu siêu giàu ở TP.HCM

Mới đây, trên MXH lan truyền chia sẻ của nữ đại gia Đoàn Di Băng về khu nhà dành cho giới siêu giàu ở quận 7. Đây là khu biệt thự lâu đài Chateau thuộc đô thị Phú Mỹ Hưng nổi tiếng ở TP.HCM. Đoàn Di Băng cho biết, khu vực này gây ấn tượng cho cô từ việc bảo vệ, những người phụ trách an ninh ở đây cao to lực lưỡng như vệ sĩ, cực ngầu. Chuyện ra vô khu nhà này cũng rất khó khăn: Nữ đại gia quận 7 cho biết: “Băng từng mua nhà ở đây rồi, rất khó luôn. Mình chưa quen mặt, bảo vệ phải gọi đầu này đầu kia để xác nhận đúng người mới cho vô... Dù Băng đi xe hơi mắc tiền nha nhưng phải điều tra lý lịch hết mới cho vào. Shipper vô giao hàng là bảo vệ đi theo tận nơi chứ không lơ tơ mơ được đâu. Rất nghiêm ngặt luôn”. Đoàn Di Băng cho biết thêm. Chưa hết, Đoàn Di Băng còn rút ra một nhận xét hài hước nhưng cũng không kém phần thực tế: “Nhà trong đó toàn vài trăm tỷ nhưng 100% là nhà không cổng!”. Bởi lẽ an ninh ở đây được bảo đảm tối đa nên mỗi nhà trong đó không cần phải xây cổng hay tường bao riêng nữa. Ngoài ra khi vào khu nhà này, nữ đại gia cũng thấy vợ chồng mình "nghèo nhất khu" vì hàng xóm đều là những người siêu giàu, ''toàn thứ dữ''. Được biết, vợ chồng Đoàn Di Băng chi 185 tỷ đồng để mua một căn biệt thự trong khu nhà này và từng gây xôn xao khi thuê NTK Thái Công thiết kế nhà mới với giá 7,5 tỷ đồng. Theo dự kiến từng được Đoàn Di Băng chia sẻ trước đó, tổng chi phí mua đất, xây dựng nhà mới và hoàn thiện nội thất cho căn nhà có thể lên đến 400 tỷ đồng. Vợ chồng Đoàn Di Băng nổi tiếng với việc chịu chi sắm sửa cho gia đình và xe cộ. Vợ chồng Đoàn Di Băng từng tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn viên gia đình như chợ quê Tết, Trung Thu...

