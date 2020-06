Nói 3 thứ tiếng siêu đáng yêu, bé gái gốc Việt khiến CĐM “tan chảy“

Mới đây, cô bé Avril lại một phen gây sốt khi xuất hiện trong một đoạn clip được quay tại nhà. Trong video, cô bé vừa liến thoắng trò chuyện với mẹ bằng tiếng Hoa, vừa nghêu ngao hát ca khúc Let It Go bằng tiếng Anh. Tên cô bé là Avril, là con lai Hoa - Việt, hiện đang sống ở Johor Bahru, Malaysia cùng với bố mẹ. Với khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu và đôi mắt to tròn, cô bé hiện đang khiến dân mạng "tan chảy". Chị Yến (mẹ bé Avril) chia sẻ với trang Thời đại Plus cho biết hiện nay cô bé đã được 3 tuổi, song do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên cô bé vẫn chưa thể đến trường mà phải ở nhà với mẹ. Avril càng lớn càng thông minh, thích nhảy múa và ca hát, “Avril tự tạo các kiểu dáng tự nhiên rất lầy lội vì tính con vui vẻ, chứ không thích làm theo mẹ chỉ dẫn” – Chị Yến chia sẻ về con gái. Nói về cách dạy ngôn ngữ cho con, chị cho biết do bé may mắn có bố là người hoa và mẹ người Việt nên trong sinh hoạt gia đình Avril hay học theo. Thi thoảng thì ba bé nói chuyện và cùng xem các chương trình với Avril bằng tiếng Anh nên Avril tiếp thu nhanh và nói tiếng Anh tốt. Cách đây 2 năm, bộ ảnh về cô bé Avril 11 tháng tuổi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Cô bé lúc đó gây chú ý bởi khuôn mặt dễ thương nhưng lại vô cùng tinh nghịch. Avril bới tung mọi nơi trong nhà lên chỉ để tìm đồ chơi, thậm chí không chịu ngồi yên lúc ăn, cứ lắc đầu, ngọ nguậy đến "chóng cả mặt". Không chỉ đoạn video nói ngoại ngữ, những hình ảnh thường ngày của Avril của được đăng tải trên trang cá nhân của mẹ cô bé luôn luôn thu hút được rất nhiều lượt tương tác và bình luận. Mọi người thường xuyên bày tỏ sự thích thú, và những lời chúc cho cô bé ngày càng xinh xắn hơn.

Mới đây, cô bé Avril lại một phen gây sốt khi xuất hiện trong một đoạn clip được quay tại nhà. Trong video, cô bé vừa liến thoắng trò chuyện với mẹ bằng tiếng Hoa, vừa nghêu ngao hát ca khúc Let It Go bằng tiếng Anh. Tên cô bé là Avril, là con lai Hoa - Việt, hiện đang sống ở Johor Bahru, Malaysia cùng với bố mẹ. Với khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu và đôi mắt to tròn, cô bé hiện đang khiến dân mạng "tan chảy". Chị Yến (mẹ bé Avril) chia sẻ với trang Thời đại Plus cho biết hiện nay cô bé đã được 3 tuổi, song do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên cô bé vẫn chưa thể đến trường mà phải ở nhà với mẹ. Avril càng lớn càng thông minh, thích nhảy múa và ca hát, “Avril tự tạo các kiểu dáng tự nhiên rất lầy lội vì tính con vui vẻ, chứ không thích làm theo mẹ chỉ dẫn” – Chị Yến chia sẻ về con gái. Nói về cách dạy ngôn ngữ cho con, chị cho biết do bé may mắn có bố là người hoa và mẹ người Việt nên trong sinh hoạt gia đình Avril hay học theo. Thi thoảng thì ba bé nói chuyện và cùng xem các chương trình với Avril bằng tiếng Anh nên Avril tiếp thu nhanh và nói tiếng Anh tốt. Cách đây 2 năm, bộ ảnh về cô bé Avril 11 tháng tuổi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Cô bé lúc đó gây chú ý bởi khuôn mặt dễ thương nhưng lại vô cùng tinh nghịch. Avril bới tung mọi nơi trong nhà lên chỉ để tìm đồ chơi, thậm chí không chịu ngồi yên lúc ăn, cứ lắc đầu, ngọ nguậy đến "chóng cả mặt". Không chỉ đoạn video nói ngoại ngữ, những hình ảnh thường ngày của Avril của được đăng tải trên trang cá nhân của mẹ cô bé luôn luôn thu hút được rất nhiều lượt tương tác và bình luận. Mọi người thường xuyên bày tỏ sự thích thú, và những lời chúc cho cô bé ngày càng xinh xắn hơn.