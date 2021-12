Những trào lưu trong mùa dịch gây chú ý nhất MXH năm 2021

Xuất phát từ một bức ảnh trên MXH kèm theo hashtag #tenhaydichbay, trào lưu kêu gọi người dân ở nhà, đảm bảo an toàn chống COVID-19 nhận sự hưởng ứng của netizen. Trào lưu mùa dịch "Tên hay dịch bay" nhanh chóng trở thành một trend vui vẻ, thu hút sự tham gia của rất nhiều người, đủ mọi lứa tuổi. Hưởng ứng việc học online trong mùa dịch, MXH cũng xuất hiện trend "Ở nhà ôn thi". Trào lưu nhanh chóng thu hút được cộng đồng mạng trẻ tuổi với việc chia sẻ những kiến thức, những kỹ năng xử lý bài tập đơn giản, nhanh chóng và ấn tượng. Từ cách để ghi nhớ từ vựng, cách làm phép nhân nhanh chóng, cách giải nhanh toán di truyền, phân tích một nhân vật văn học,...tất cả đều được giải quyết đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Trồng hành tại nhà cũng là trend mạng xã hội thu hút nhiều chị em nội trợ tham gia trong mùa dịch. Ở nhà chống dịch nên nhiều người hạn chế ra đường, đi chợ nhưng nhiều khí thiếu củ hành, mớ rau thơm thật bí bách. Vậy nên chị em đua nhau trồng hành lá, vừa vui, đã mắt lại tiện... ăn. Từ những chai lọ để không, chị em đã nghĩ ra cách trồng hành ngay tại chỗ vừa giết thời gian, lại phục vụ việc nấu nướng về sau. Trong thời gian ở nhà giãn cách xã hội, nhiều người đã nghĩ ra đủ các thể loại trò chơi và trong đó đếm gạo là thứ mà nhiều bạn đã thử. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, do ai khởi xướng nhưng khắp cõi mạng những ngày ở nhà giãn cách xã hội các bạn trẻ rần rần rủ nhau livestream đếm gạo. Lý do được đưa ra cho trend này khá đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa và đáng yêu: nhắc nhở mọi người thà ở nhà đếm gạo còn hơn ra đường để góp phần đẩy lùi con Cô Vy và sớm trở về cuộc sống bình thường. Trào lưu "biến hình" khi ở nhà bắt nguồn từ câu nói của người chồng "Sao ở nhà em lôi thôi quá vậy" được TikToker Jangmi chia sẻ. Sau khi bị chồng chê, dù cọ bồn cầu, lau nhà, nấu cơm rửa bát, thậm chí đi đổ rác, cô vợ cũng "đú" trend biến hình khi diện đồ như sắp đi dạ hội, làm cho anh chồng vừa lòng và các netizen "lác mắt". Từ đó mà trên MXH trong mùa dịch bất ngờ rộ lên trào lưu này. Từ hình ảnh lôi thôi, nhếch nhác khi phải ở nhà làm việc quá nhiều, thông qua trào lưu này các chị em đã có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trào lưu "ăn tươi nuốt sống" tràn lan trên MXH - Nguồn: VTV24

