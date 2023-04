Những điểm check in gần Hà Nội cho nghỉ lễ 30/4 trọn vẹn

Ninh Bình là điểm check in gần Hà Nội được nhiều du khách lựa chọn cho dịp nghỉ lễ. Chỉ cần dành 2 ngày 1 đêm là có thể có chuyến đi trọn vẹn, thoải mái thăm thú nơi đây. Ảnh: Cừu Bé Một số địa điểm check in Ninh Bình đáng ghé thăm như Tràng An, Tuyệt Tình Cốc, chùa Bái Đính, hoặc có thể đi cắm trại, trải nghiệm nhiều dịch vụ mới. Ảnh: Cừu Bé Mỗi điểm đến ở Ninh Bình đều sở hữu cảnh sắc thiên nhiên cực đẹp và nên thơ, dù đứng ở chỗ nào cũng đủ cho ra lò loạt hình ảnh sống ảo. Ảnh: Cừu Bé Sông Bôi - Hoà Bình cũng được liệt kê vào danh sách điểm check in nghỉ lễ 30/4 dài ngày sắp tới. Đây được xem là nơi cắm trại được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang Đường vào suối rất dễ đi cách đường chính khoảng 1km, ô tô có thể vào tận ven sông. Điểm được yêu thích, dùng để cắm trại chính là đoạn sông thuộc thôn Nà Bờ, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang Tuy vậy điểm này chỉ nên chơi trong ngày là phù hợp nhất. Nếu muốn cắm trại ở qua đêm phải tìm bãi cỏ, không được cắm ở bãi sỏi hay gần suối và chuẩn bị đồ thật đầy đủ để có trải nghiệm tốt nhất. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang Địa điểm check in gần Hà Nội còn có làng hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa), nơi đây thường xuyên đón các bạn trẻ ở Hà Nội và những vị khách du lịch quốc tế đến tham quan, khám phá như một địa điểm du lịch mới nổi. Ảnh: Minh Lý Đối với người dân Hà Nội, thay vì phải mua vé máy bay để di chuyển vào Huế xa xôi, thì giờ đây, chỉ cần mua vé xe buýt vài nghìn đồng, nhiều bạn trẻ đã có thể có cho mình được một địa điểm tham quan, chụp ảnh thú vị. Ảnh: Minh Lý Đến làng hương các bạn trẻ có thể chuẩn bị áo dài truyền thống để tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Minh Lý Ở gần Hà Nội và mong muốn tìm đến biển cả du khách có thể tìm đến Quan Lạn, Quảng Ninh. Ảnh: Lê Hằng Không chỉ có những đường bờ biển với cát trắng thơ mộng, Quan Lạn còn vô số góc check in sống ảo cho du khách. Ảnh: Hồ Thiên Nga Một số điểm check in khi đến Quan Lạn phải kể đến như: Bãi cỏ châu Âu; Eo gió nằm gần đền Cậu, Cửa Đông; Bãi biển ở Minh Châu; Trục đường chính trên đảo,...Ảnh: Hồ Thiên Nga

