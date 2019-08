Những cú lừa siêu cấp tới từ quảng cáo khiến khách hàng ăn quả lừa “ngập mồm“

Mở màn là chiếc bánh siêu to khổng lồ này, nhìn bên ngoài chiếc bánh quả thật hấp dẫn, chắc phải ngập mồm với lớp sốt bên trong. Nhưng đến lúc ăn, khách hàng tá hỏa khi đến ruột của bánh cũng chẳng thấy đâu. Là một người nghiện món thịt bò khô đóng túi thì chắc chắn ai cũng đã từng có ít nhất một lần dính cú lừa như thế này. Dùng lá chuối bọc quanh để giúp cho việc bảo quản giò được tốt hơn nhưng trong trường hợp này, thì nó còn có thêm một công dụng nữa là để tăng cân nặng quả giò. "10 nghìn xôi nhưng tới 9 nghìn lá". Khi mua đặc sản quê về làm quà thì đây là những gì mà chủ nhân của những bức ảnh này nhận được. Một cú lừa siêu cấp đến từ nhà sản xuất... Chỗ nào hở ra thì có nhân mà chỗ nào không hở thì lại chẳng có gì. (Ảnh:sưu tầm). Nhìn chiếc bánh này thật đúng với câu "Hình ảnh chỉ mang tính minh họa". (Ảnh: sưu tập). Đổ gục trước sự kute của những chiếc keo này mà không ít người đã bỏ tiền mua nhưng khi bóc ra thì mới biết đó chỉ là hình in trên vỏ bọc thôi còn nhân bên trong chỉ là một màu trăng trắng. (Ảnh: sưu tầm). Khuôn mặt chưa qua "make up" của con vịt khiến ai mua về cũng phải cười ngả nghiêng. (Ảnh: sưu tập). Chiếc bánh này chắc phải được Photoshop 300 lần mới ngon mắt như vậy, một bạn chia sẻ. ( Ảnh: sưu tầm).

