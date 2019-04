Nhức nhối hàng loạt chiêu trò câu like “bẩn” bất chấp mọi thủ đoạn

Là một gã giang hồ với nhiều tiền án, tiền sự nhưng Khá Bảnh (Ngô Bá Khá) lại rất được chú ý nhờ những clip livestream ngông cuồng của mình. Đỉnh điểm là đoạn clip câu like đốt xe máy có giá hơn 70 triệu đồng. Hành vi tự hủy hoại tài sản cá nhân của Khá Bảnh bị xếp vào hàng câu like phản cảm khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ. Nhưng số đông lại rất thích thú và tỏ ra thần tượng nhân vật "giang hồ mạng" này. Sau hàng loạt những hành động ngông cuồng của mình, cái kết của Khá Bảnh không mấy tốt hơn. Mới đây, gã giang hồ này đã một lần nữa bị bắt khi dương tính với chất ma túy, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Một hình thức câu like bẩn khác ở trên MXH thời gian qua cũng gây không ít dị nghị đó là khoe của một cách thái quá. Theo hình thức câu like này, các nhân vật khoe đeo vàng đầy tay nhưng điều đáng chú ý nhất đó lại là những dòng trạng thái. Nhiều người để lại bài viết các dòng đại loại như: "Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện" hay "tiền nhiều quá hà, chẳng biết phải làm gì để tiêu bớt". Bên cạnh việc khoe vàng, tiền, nhiều người cũng câu like cho bản thân mình bằng những pha đập lợn tiết kiệm tiền khủng. Nhưng sau đó bị dân mạng bóc phốt rằng, tiền đút lợn gì mà phẳng như mới rút ngân hàng ra. Người đẹp thế giới nhiều vô kể vì vậy nên nhiều nhân vật đã biến mình thảm họa mạng xã hội khi tự tô xấu mình. Điển hình như các nhân vật Tùng Sơn, Thánh Sò...... Các nhân vật thảm họa mạng này bất chấp lời nhận xét của nhiều người mà làm những trò lố bịch với mục đích duy nhất là câu like cho trang cá nhân. Chấp nhận bị chửi nhưng những trò lố và sức ảo tưởng đã khiến các nhân vật thảm họa mạng xã hội này nhanh chóng sụp đổ. Đỉnh cao của các màn câu like bẩn trên MXH đó là lột đồ khoe thân. Điều này thường thấy nhất ở các chị em có ý định lượng follow để chuẩn bị bước vào công việc bán hàng online. Khoe thân hình trên MXH không còn xa lạ và nhiều người gọi đây là kinh doanh vốn tự có để đổi lại bằng những sự theo dõi ảo. Không chỉ có hội chị em, nhiều cánh mày râu vì quá "hám like" mà sẵn sàng đem danh dự bản thân để lột đồ khoe thân.

