Nhờ "Mắt biếc", trường Đo Đo, đồi Thiên An thành điểm check-in hot cỡ nào?

Sau khi ra rạp , "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ không chỉ làm chủ phòng vé mà khiến cả mạng xã hội "sốt xình xịch". Tất cả những gì liên quan đến bộ phim đều trở thành chủ đề cực hot. Trong phim "Mắt biếc", hình ảnh rừng sim tím cứ được nhắc đi nhắc lại, là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp thời trong sáng của cả Ngạn và Hà Lan. Chính vì khung cảnh quá đẹp nên nhiều người không biết bối cảnh này là ở đâu. Không mất nhiều thời gian tìm hiểu, địa điểm đẹp như mơ trong "Mắt biếc" chính là đồi Thiên An, Huế. Nơi đây được ví như Đà Lạt của xứ cố đô. Bên cạnh Đại nội Huế, chùa Thiên Mụ đã quá quen thuộc với du khách tới với xứ Huế thì đồi Thiên An cũng là địa điểm được yêu thích bởi khung cảnh hoang sơ, trong lành và yên bình. Nơi cất giấu tình yêu của Ngạn với Hà Lan được đoàn làm phim "Mắt biếc" lựa chọn cách thành phố Huế khoảng 10km về phía nam, thuộc địa phận xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy. Đồi Thiên An được phủ lên bởi một màu xanh mướt của cây cỏ, gió reo vi vu suốt ngày và không gian cực tĩnh lặng, êm đềm như chính thành phố mộng mơ Huê. Bên cạnh lối lên đồi cực đẹp, mướt bóng cây thì trên đồi còn nhiều góc check-in cực "ảo diệu" khác như công viên hồ Thủy Tiên, đồi thông, đan viện Thiện An,.... Sau khi "Mắt biếc" công chiếu, đồi Thiên An hiện là địa điểm check-in được yêu thích nhất tại Huế. Xem thêm clip: Chụp ảnh cưới trong rừng - đồi thông Thiên An ở Huế - Nguồn: Youtube

