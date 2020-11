Nhìn lại chuyện "ngôn tình" Quang Hải - Huỳnh Anh trước khi bị tố "tuesday"

Nếu hỏi drama hỏi nhất đêm 2/11, chắc không ai không biết bài đăng bóc phốt bạn gái Quang Hải - Huỳnh anh là người thứ 3. Điều này khiến dân tình không khỏi bất ngờ vì không ai biết, cặp đôi hot girl - cầu thủ này "toang" từ khi nào? Nhìn lại nhiều tháng bên nhau của cầu thủ Quang Hải và bạn gái Huỳnh Anh, dù vướng nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận cặp đôi có vô số khoảnh khắc cực ngôn tình. Còn nhớ cách đây vài tháng, khi Quang Hải bị kẻ xấu xâm nhập Facebook và lộ loạt tin nhắn riêng tư, không chỉ chàng tiền vệ này nhanh chóng lên tiếng, cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc thì bạn gái Huỳnh Anh cũng có những động thái công khai đứng về phía bạn trai. Cụ thể, Huỳnh Anh đã bay vào TP.HCM để theo dõi trận đấu giữa CLB Hà Nội và Bình Dương tại vòng 6 V.League 2020 cũng như cổ vũ cho Quang Hải. Kèm thoe đó, Huỳnh Anh dòng trạng thái đầy tâm trạng: 'What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most' (Em sẽ thành kiểu con gái như thế nào nếu em rời đi khi anh cần em nhất) như một động thái ngầm khẳng định sẽ không rời đi sau vụ "phốt" lộ tin nhắn. Còn nhớ hôm sinh nhật tuổi 21 của Huỳnh Anh, chàng tiền vệ của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam đã tặng cô nàng chiếc túi chiếc túi Lady Dior trứ danh. Được biết, chiếc túi này có giá 3200 EUR (gần 88 triệu đồng). Quang Hải còn tỏ ra hết sức lãng mạn khi tặng hoa và bánh ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu" gửi đến Huỳnh Anh. Quang Hải còn đăng bức ảnh ôm eo tình cảm bạn gái và nói lời yêu thương trên trang cá nhân của mình. Trên trang Instagram, ngày 4/10, Huỳnh Anh khoe được Quang Hải tặng đôi dép lê hiệu Givenchy có giá vài triệu đồng do bạn trai tặng. Không chỉ có những dòng trạng thái hạnh phúc trên MXH, Huỳnh Anh còn vô cùng thân thiết với gia đình Quang Hải. Trong một trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Huỳnh Anh dược mẹ của chàng cầu thủ đến từ Đông Anh đút cho ăn. Thậm chí, Quang Hải còn dẫn Huỳnh Anh tới ra mắt với người mẹ nuôi thân thiết và có những bức ảnh chụp chung khá thân mật. Mời quý độc giả xem video: Bạn gái Quang Hải và Đoàn Văn Hậu "đọ sắc" trên khán đài - Nguồn: NEXT SPORTS

