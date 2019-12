Nhật Lê tuyên bố sốc khi Quang Hải lộ bằng chứng có người mới

Mới đây, thông tin Quang Hải đang hẹn hò với hot girl gốc Nghệ An Huyền My thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Nam cầu thủ có những tin nhắn mùi mẫn cùng lời nhắn "Anh thương vợ" trên áo đấu gửi cho Huyền My. Về phía Huyền My, cô nàng cũng có câu trả lời lấp lửng, úp mở về chuyện tình cảm với cầu thủ Quang Hải trên trang cá nhân. Trong lúc người yêu cũ dính tin đồn hẹn hò với hot girl, Nhật Lê bất ngờ có chia sẻ lạ trên trang cá nhân khiến người hâm mộ liên tưởng tới việc cô đang ám chỉ Quang Hải.Bạn gái cũ Quang Hải viết: "Suy cho cùng, đời người dài rộng, cuộc sống chẳng hề bằng phẳng, yêu thương có lúc lạc chiều. Hãy tìm những hạnh phúc của mình, thuộc về mình…đừng đánh mất giá trị và tình yêu đối với bản thân. Vì rằng, cho đến cuối ngày, vẫn còn có ánh hoàng hôn đợi ta ở cuối mỗi con đường!". Trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ cũng cho biết thất vọng với Quang Hải. Người dùng V.A bình luận: "Chia tay bạn gái 3 năm được vài tháng mà đã vợ chồng ngọt ngào với người con gái khác. Quá buồn. Đúng là lúc khó khăn, chưa nổi tiếng thì bên nhau lâu bền, nổi tiếng rồi thì toàn yêu hot girl không". Nhật Lê và Quang Hải có thời gian dài yêu nhau trước khi cầu thủ gốc Đông Anh nổi tiếng. Giữa tháng 10/2019, thôn tin cặp đôi đã "đường ai nấy đi" xuất hiện. Quang Hải từng cho biết anh muốn tập trung vào sự nghiệp sân cỏ hơn là yêu đương thay cho lời khẳng định đã chia tay Nhật Lê. Sau đó, Quang Hải liên tục dính tin đồn hẹn hò với các hot girl. Cách đây không lâu anh từng lộ clip hẹn hò với Thanh Thuỷ, "hot girl 1m52" và mới đây là nhắn "Anh thương vợ" với Huyền My, cô gái xinh đẹp đến từ Nghệ An. Xem thêm clip: Lộ bằng chứng Nhật Lê vẫn lưu luyến Quang Hải sau chia tay - Nguồn: Youtube

Mới đây, thông tin Quang Hải đang hẹn hò với hot girl gốc Nghệ An Huyền My thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Nam cầu thủ có những tin nhắn mùi mẫn cùng lời nhắn "Anh thương vợ" trên áo đấu gửi cho Huyền My. Về phía Huyền My, cô nàng cũng có câu trả lời lấp lửng, úp mở về chuyện tình cảm với cầu thủ Quang Hải trên trang cá nhân. Trong lúc người yêu cũ dính tin đồn hẹn hò với hot girl, Nhật Lê bất ngờ có chia sẻ lạ trên trang cá nhân khiến người hâm mộ liên tưởng tới việc cô đang ám chỉ Quang Hải. Bạn gái cũ Quang Hải viết: "Suy cho cùng, đời người dài rộng, cuộc sống chẳng hề bằng phẳng, yêu thương có lúc lạc chiều. Hãy tìm những hạnh phúc của mình, thuộc về mình…đừng đánh mất giá trị và tình yêu đối với bản thân. Vì rằng, cho đến cuối ngày, vẫn còn có ánh hoàng hôn đợi ta ở cuối mỗi con đường!". Trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ cũng cho biết thất vọng với Quang Hải. Người dùng V.A bình luận: "Chia tay bạn gái 3 năm được vài tháng mà đã vợ chồng ngọt ngào với người con gái khác. Quá buồn. Đúng là lúc khó khăn, chưa nổi tiếng thì bên nhau lâu bền, nổi tiếng rồi thì toàn yêu hot girl không". Nhật Lê và Quang Hải có thời gian dài yêu nhau trước khi cầu thủ gốc Đông Anh nổi tiếng. Giữa tháng 10/2019, thôn tin cặp đôi đã "đường ai nấy đi" xuất hiện. Quang Hải từng cho biết anh muốn tập trung vào sự nghiệp sân cỏ hơn là yêu đương thay cho lời khẳng định đã chia tay Nhật Lê. Sau đó, Quang Hải liên tục dính tin đồn hẹn hò với các hot girl. Cách đây không lâu anh từng lộ clip hẹn hò với Thanh Thuỷ, "hot girl 1m52" và mới đây là nhắn "Anh thương vợ" với Huyền My, cô gái xinh đẹp đến từ Nghệ An. Xem thêm clip: Lộ bằng chứng Nhật Lê vẫn lưu luyến Quang Hải sau chia tay - Nguồn: Youtube