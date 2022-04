Bị nói lấy chồng vì tiền, hot girl Xoài Non lần nữa đáp trả

Hot girl Xoài Non - PhạmThu Trang được biết đến là gái xinh Instagram sở hữu lượng người theo dõi khủng. Cô kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Từ sau khi kết hôn với chồng đại gia, cuộc sống hôn nhân của nàng hot girl 2K này luôn là đề tài bàn tán của netizen. Chính cuộc hôn nhân chênh lệch nhau tới 13 tuổi khiến Xoài Non bị mắng đào mỏ, lấy chồng giàu chỉ vì tài sản. Trước những lời bàn tán không hay ho về gia đình mình, mới đây vợ Xemesis chẳng ngán đáp trả. Cụ thể, Xoài Non cho biết: "Mình không phải dạng nhà nghèo, thiếu thốn cần trai nuôi nên ai chửi mình yêu vì tiền thì mình cũng thông cảm vì bản thân họ phải thế nào thì mới nói người ta như vậy". Ngoài ra, Xoài Non đến với chồng vì tình yêu chân chính. Cả 2 cũng độc lập về kinh tế, tiền của ai kiếm được người ấy quản. Trước đó, không ít người đã đặt câu hỏi cho cô như: "Trang có thu nhập riêng không hay sống với thu nhập của chồng vậy?" hay "Hơi tế nhị xíu ạ. Chan (tên thân mật khác của Xoài Non) và chồng, ai xài tiền người ấy hay Chan quản lý hết ạ?". Trước những câu hỏi này Xoài Non đã không ngần ngại mà đáp trả: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng". Chưa hết, cô nàng còn khẳng định: "Chan với Hiếu là xài tiền riêng nhé. Không ai quản tiền của ai cả". Cô từng khoe trên story món quà sinh nhật tặng chồng lên đến 60 triệu, thế mới thấy dù lấy chồng giàu nhưng Xoài Non vẫn rất độc lập về kinh tế. Kể từ khi làm dâu hào môn, Xoài Non nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh ngưỡng mộ cô nàng vì cưới được chồng giàu có, nhưng cũng chính điều này khiến hot girl nhiều lần tủi thân vì bị mang tiếng dựa dẫm Xemesis. Bởi thế mà thời gian qua cô nàng liên tục lên tiếng giải thích để tránh hiểu nhầm không hay. Xinh đẹp, lấy chồng giàu có,...Xoài Non hiện vẫn là gương mặt được nhiều chị em ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Hot girl Xoài Non - PhạmThu Trang được biết đến là gái xinh Instagram sở hữu lượng người theo dõi khủng. Cô kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Từ sau khi kết hôn với chồng đại gia, cuộc sống hôn nhân của nàng hot girl 2K này luôn là đề tài bàn tán của netizen. Chính cuộc hôn nhân chênh lệch nhau tới 13 tuổi khiến Xoài Non bị mắng đào mỏ, lấy chồng giàu chỉ vì tài sản. Trước những lời bàn tán không hay ho về gia đình mình, mới đây vợ Xemesis chẳng ngán đáp trả. Cụ thể, Xoài Non cho biết: "Mình không phải dạng nhà nghèo, thiếu thốn cần trai nuôi nên ai chửi mình yêu vì tiền thì mình cũng thông cảm vì bản thân họ phải thế nào thì mới nói người ta như vậy". Ngoài ra, Xoài Non đến với chồng vì tình yêu chân chính. Cả 2 cũng độc lập về kinh tế, tiền của ai kiếm được người ấy quản. Trước đó, không ít người đã đặt câu hỏi cho cô như: "Trang có thu nhập riêng không hay sống với thu nhập của chồng vậy?" hay "Hơi tế nhị xíu ạ. Chan (tên thân mật khác của Xoài Non) và chồng, ai xài tiền người ấy hay Chan quản lý hết ạ?". Trước những câu hỏi này Xoài Non đã không ngần ngại mà đáp trả: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng". Chưa hết, cô nàng còn khẳng định: "Chan với Hiếu là xài tiền riêng nhé. Không ai quản tiền của ai cả". Cô từng khoe trên story món quà sinh nhật tặng chồng lên đến 60 triệu, thế mới thấy dù lấy chồng giàu nhưng Xoài Non vẫn rất độc lập về kinh tế. Kể từ khi làm dâu hào môn, Xoài Non nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh ngưỡng mộ cô nàng vì cưới được chồng giàu có, nhưng cũng chính điều này khiến hot girl nhiều lần tủi thân vì bị mang tiếng dựa dẫm Xemesis. Bởi thế mà thời gian qua cô nàng liên tục lên tiếng giải thích để tránh hiểu nhầm không hay. Xinh đẹp, lấy chồng giàu có,...Xoài Non hiện vẫn là gương mặt được nhiều chị em ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar