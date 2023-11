Nguyên tắc hẹn hò Đoàn Văn Hậu và vợ có gì đặc biệt?

Ngày 11/11 tới đây, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tổ chức đám cưới ở Thái Bình - quê nhà chú rể. Cặp đôi vốn được xem là trai tài gái sắc của làng bóng đá nên sự kiện nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, những thông tin trước thềm đám cưới đều được chú ý. Mới đây, Hoàng Kim Ngọc - một người chị thân thiết của cặp đôi đã chia sẻ lại chuyến du lịch của Văn Hậu và Hải My cùng với nhóm bạn thân. Tại đây, Kim Ngọc cho biết chàng cầu thủ từng đặt ra nguyên tắc cho bạn bè khi chưa công khai chuyện hẹn hò với tiểu thư Hà thành. “Hồi Hậu với bé My chưa công khai, mỗi lần cả nhóm đi chơi bao giờ Hậu cũng phải dặn ‘Này anh chị em mình chụp ảnh kỷ niệm nhưng mà đừng có up lên trên mạng nhé!’. Nên mọi người trong nhóm ai cũng tiếc vì bao nhiêu ảnh kỷ niệm vui vẻ của cả team mà không được đăng” - người chị thân của Văn Hậu nói. Đến khi Văn Hậu và Hải My công khai tình cảm, trai đẹp làng bóng đá mới nhắn tin thông báo cho mọi người: “Anh chị em ơi từ giờ chúng mình có thể đăng thoải mái ảnh em với My rồi nhé!”. Tuy nhiên từ đó trở đi, nhóm bạn lại không có thêm ảnh chụp chung nào vì… mải chơi. Phía dưới những chia sẻ này của Hoàng Kim Ngọc, dân tình tỏ ra rất thích thú về sự cẩn thận của chàng cầu thủ trong việc bảo vệ mối quan hệ của mình. Được biết Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu rộ tin hẹn hò từ năm 2020 - trước thời điểm người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam. Trong 2 năm sau đó, Văn Hậu và Hải My nhiều lần được bắt gặp đi hẹn hò riêng và cũng tự để lộ hint yêu đương nhưng không có bất cứ xác nhận nào. Tháng 8/2022, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức công khai tình cảm bằng loạt ảnh ngọt ngào. Đến tháng 9/2023, chàng cầu thủ khoe cầu hôn bạn gái thành công. Cặp đôi cũng đã đăng ký kết hôn vào đúng ngày 20/10 vừa qua. Văn Hậu và Hải My sẽ làm đám cưới trong tháng 11 này

Ngày 11/11 tới đây, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tổ chức đám cưới ở Thái Bình - quê nhà chú rể. Cặp đôi vốn được xem là trai tài gái sắc của làng bóng đá nên sự kiện nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, những thông tin trước thềm đám cưới đều được chú ý. Mới đây, Hoàng Kim Ngọc - một người chị thân thiết của cặp đôi đã chia sẻ lại chuyến du lịch của Văn Hậu và Hải My cùng với nhóm bạn thân. Tại đây, Kim Ngọc cho biết chàng cầu thủ từng đặt ra nguyên tắc cho bạn bè khi chưa công khai chuyện hẹn hò với tiểu thư Hà thành. “Hồi Hậu với bé My chưa công khai, mỗi lần cả nhóm đi chơi bao giờ Hậu cũng phải dặn ‘Này anh chị em mình chụp ảnh kỷ niệm nhưng mà đừng có up lên trên mạng nhé!’. Nên mọi người trong nhóm ai cũng tiếc vì bao nhiêu ảnh kỷ niệm vui vẻ của cả team mà không được đăng” - người chị thân của Văn Hậu nói. Đến khi Văn Hậu và Hải My công khai tình cảm, trai đẹp làng bóng đá mới nhắn tin thông báo cho mọi người: “Anh chị em ơi từ giờ chúng mình có thể đăng thoải mái ảnh em với My rồi nhé!”. Tuy nhiên từ đó trở đi, nhóm bạn lại không có thêm ảnh chụp chung nào vì… mải chơi. Phía dưới những chia sẻ này của Hoàng Kim Ngọc, dân tình tỏ ra rất thích thú về sự cẩn thận của chàng cầu thủ trong việc bảo vệ mối quan hệ của mình. Được biết Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu rộ tin hẹn hò từ năm 2020 - trước thời điểm người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam. Trong 2 năm sau đó, Văn Hậu và Hải My nhiều lần được bắt gặp đi hẹn hò riêng và cũng tự để lộ hint yêu đương nhưng không có bất cứ xác nhận nào. Tháng 8/2022, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức công khai tình cảm bằng loạt ảnh ngọt ngào. Đến tháng 9/2023, chàng cầu thủ khoe cầu hôn bạn gái thành công. Cặp đôi cũng đã đăng ký kết hôn vào đúng ngày 20/10 vừa qua. Văn Hậu và Hải My sẽ làm đám cưới trong tháng 11 này