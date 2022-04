Người phụ nữ nghiện “thả rông” lại gây nhức mắt khi diện thứ đồ này

Vào khoảng năm 2020, những hình ảnh về một người phụ nữ "thả rông" vòng 1 có tên là L.B.C khiến cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ. Nhận về không ít lời chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng thế nhưng có vẻ như cô gái này vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn mặc phản cảm xuất hiện ở nơi đông người. Mới đây, người phụ nữ nghiện "thả rông" này tiếp tục gây "nóng mắt" khi diện chiếc váy ôm sát mỏng tang, để lộ cả trên lẫn dưới. Việc ăn mặc hở hang như vậy khiến nhiều người nhìn không khỏi sốc tận óc. Đặc biệt, những khoảnh khắc gây đỏ mặt trên đều do chính chủ đăng tải lên mạng xã hội. Ở phần bình luận, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Và dù nhận về vô số bình luận tiêu cực, chủ nhân bài đăng không có bất cứ phản hồi nào. Trên trang cá nhân của mình, người phụ nữ này đăng tải rất nhiều hình ảnh mà đa phần đều hở hang, phản cảm tương tự. Mọi hoạt động vui chơi, check-in hay hoạt động thường ngày của người phụ nữ này được cô chụp lại và đăng tải công khai trên mạng xã hội với trang phục phản cảm. Những hình ảnh của cô gái này đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng họ vô cùng "nóng mắt" khi chứng kiến phong cách ăn mặc hở hang của cô gái. Trong nhiều lần chia sẻ trên MXH cũng như với báo chí, người phụ nữ "thả rông" vòng 1 này lại có không ít phát ngôn gây sốc. Theo chị, trên cơ thể con người chỉ mỗi bộ phận sinh dục cần phải che đậy, còn ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng. Nhiều người cho rằng chị C. hành xử không hợp lý nhưng lại có thái độ thách thức dư luận. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

