Người đàn ông trắng trợn móc túi trên xe khách gây bàng hoàng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người đàn ông táo tợn móc túi trên xe khách giường nằm thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, lợi dụng lúc một hành khách lớn tuổi trên xe đang say ngủ, một người đàn ông từ hàng ghế phía sau tiến lên ngồi bên cạnh. Giả vờ ngồi chờ xe dừng trả khách, người đàn ông thò tay ngang nhiên móc túi. Có lẽ do không biết phía trước có một chiếc camera nên người đàn ông hành động rất ngang nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi.

Lợi dụng lúc người khác ngủ say, những người xung quanh không chú ý, người đàn ông táo tợn móc túi.

Người dùng Facebook có tên T.D.N đăng tải clip lên cho biết sự việc xảy ra trên chuyến xe từ Kiên Giang đi TP HCM. Người khách ngủ say bị cho là đánh thuốc mê từ trước bằng cách mời ăn, mời uống và bị mất nhẫn vàng, đồng hồ, ví tiền. Hành động móc túi trên xe giường nằm thực hiện lâu như vậy mà người kia không hề hay biết cũng là do tác dụng của thuốc mê.

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Nguy hiểm quá. Bài học cho mọi người không ăn đồ ăn, đồ uống mà người lạ mời" - Facebooker có tên Đ.D.T bình luận, "Những người bên cạnh còn không có một chút nghi ngờ" - K.M bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng có clip rõ nét thế này thì trình báo công an rất dễ dàng: "Nét căng rõ mặt thế này thì chạy đi đâu được. Trình báo công an là tìm ra ngay" - A.N bày tỏ ý kiến.

Hiện sự việc Người đàn ông trắng trợn móc túi trên xe khách từ Kiên Giang đi TP HCM vẫn thu hút sự chú ý và bình luận của dân mạng trên khắp các diễn đàn.