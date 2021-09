Netizen hoang mang với thuật ngữ "tạm khoá báo có" từ bà Phương Hằng

Sau một tuần tuyên bố dừng mọi hoạt động và xóa toàn bộ các kênh YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng đã quay lại vào 19h tối ngày 19/9. Ngay từ khi bắt đầu, nữ CEO Đại Nam đã nói rõ lý do cho hành động này là vì cảm thấy "nợ tình yêu thương" của cộng đồng. Đồng thời, bà Nguyễn Phương Hằng cũng chia sẻ những cảm xúc chân thực của mình sau ngày Chủ nhật tuyên bố dừng lại. Nữ doanh nhân đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng thông qua những bình luận trên mạng xã hội. Bà cho rằng công sức của mình bỏ ra 6 tháng qua là hoàn toàn xứng đáng. Cũng trong lần quay trở lại này, nữ CEO khu du lịch Đại Nam đã dựa vào những hiểu biết và trải nghiệm của cá nhân trong lĩnh vực ngân hàng để nhắc đến thuật ngữ "tạm khóa báo có" khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Ngay sau lời giải thích của bà Phương Hằng, trên khắp cõi mạng các thành viên triệu hồi những banker để hỏi về thuật ngữ "tạm khóa báo có". Theo tìm hiểu, thuật ngữ "tạm khoá báo có" vào tài khoản là thông báo hướng dẫn khách hàng cách khoá thẻ tạm thời trong trường hợp mất thẻ, thẻ bị thất lạc hay phát sinh giao dịch giả mạo. Với từ khoá "tạm khoá báo có" này, bà Phương Hằng tạm giải thích đây là một cách "treo" tài khoản, tài khoản bị treo này vẫn nhận được tiền sau khi mở trở lại bình thường và trường hợp người khác chuyển vào tài khoản đang tạm khoá báo có thì vẫn chuyển được như bình thường. Chưa biết đúng sai của sự việc ra sao nhưng dân mạng đã "bắt mạch" ngay trend "tạm khoá báo có" này. Dân mạng cũng nhanh chóng "tấn công" các Fanpage Banker (Fanpage của những người làm ngân hàng) yêu cầu mở ngay các lớp "bổ túc kiến thức ngân hàng" online. Ngay sau câu hỏi của netizen, các thành viên khác am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Hiện chưa rõ, lý do, mục đích bà Phương Hằng nhắm đến thuật ngữ "tạm khóa báo có" trong sao kê của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên là gì nhưng dân mạng lại được phen "lót dép hóng" những tình tiết tiếp theo. Sau 1 tuần tuyên bố nghỉ livestream, nghỉ chơi luôn kênh Youtube, bà Phương Hằng quay lại vào tối ngày 19/9 với lý do cảm thấy "nợ tình yêu thương" của cộng đồng. Hiện mọi "nhất cử nhất động" của nữ CEO Phương Hằng liên quan đến vụ việc sao kê tiền từ thiện của Công Vinh - Thủy Tiên đều thu hút sự chú ý của netizen. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

