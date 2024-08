Netizen đẩy thuyền cực mạnh Xoài Non về phía Gil Lê

Trong phiên livestream ngày 31/7 vừa qua, Xoài Non và Gil Lê đồng hành với nhau với tư cách khách mời của nhãn hàng. Cả 2 thường xuyên có những hành động thân mật khiến fan vô cùng thích thú. (Ảnh: cắt từ livestream) Cặp đôi không chỉ ăn ý trong việc chốt đơn mà còn những tương tác rất ngọt ngào như Gil Lê nựng cằm Xoài Non, Xoài Non dọa về nhà sẽ không trả công livestream cho Gil Lê, Xoài Non dỗi ra mặt vì Gil Lê không chịu tạo hình trái tim với mình,...(Ảnh: cắt từ livestream) Tất cả những hành động và biểu cảm này đều được netizen ghi lại và chia sẻ rầm rộ, nhiều người cho rằng cặp đôi có mối quan hệ đặc biệt thì mới có thể thân thiết đến vậy. (Ảnh: cắt từ livestream) Xoài Non cũng rất vui tươi, để lộ nét mặt rạng ngời trong suốt quá trình phát sóng trực tiếp, trái ngược so với trước đây - thời điểm rộ nghi vấn chia tay Xemesis, lúc đó cô bày tỏ hời hợt, mệt mỏi khi giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: cắt từ livestream) Ngoài ra có ý kiến còn cho rằng lâu lắm rồi mới thấy Gil Lê tươi cười như vậy. Chính sự thay đổi trong biểu cảm của cả hai cũng là một nguyên nhân làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. (Ảnh: cắt từ livestream) Trước đó, Xoài Non từng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Gil Lê cùng tấm ảnh chụp chung của 2 người, dù vốn không có quá nhiều tương tác trước đây. (Ảnh: FBNV) Lúc đó, Xoài Non cũng là khách mời trong phiên livestream với Gil Lê. Xoài Non cũng bày tỏ rất hâm mộ Gil nên việc được livestream chung giống như “đu idol thành công”. (Ảnh: FBNV) Xoài Non cũng vô tình tiết lộ cả 2 là hàng xóm, điều này khiến netizen càng thêm thích thú. (Ảnh: FBNV) Đầu năm nay, trong một sự kiện, Xoài Non cũng có tấm hình chụp chung với Gil Lê, tuy nhiên lúc đó cả 2 vẫn còn khá ngại ngùng, không thân thiết như hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Trong phiên livestream ngày 31/7 vừa qua, Xoài Non và Gil Lê đồng hành với nhau với tư cách khách mời của nhãn hàng. Cả 2 thường xuyên có những hành động thân mật khiến fan vô cùng thích thú. (Ảnh: cắt từ livestream) Cặp đôi không chỉ ăn ý trong việc chốt đơn mà còn những tương tác rất ngọt ngào như Gil Lê nựng cằm Xoài Non, Xoài Non dọa về nhà sẽ không trả công livestream cho Gil Lê, Xoài Non dỗi ra mặt vì Gil Lê không chịu tạo hình trái tim với mình,...(Ảnh: cắt từ livestream) Tất cả những hành động và biểu cảm này đều được netizen ghi lại và chia sẻ rầm rộ, nhiều người cho rằng cặp đôi có mối quan hệ đặc biệt thì mới có thể thân thiết đến vậy. (Ảnh: cắt từ livestream) Xoài Non cũng rất vui tươi, để lộ nét mặt rạng ngời trong suốt quá trình phát sóng trực tiếp, trái ngược so với trước đây - thời điểm rộ nghi vấn chia tay Xemesis, lúc đó cô bày tỏ hời hợt, mệt mỏi khi giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: cắt từ livestream) Ngoài ra có ý kiến còn cho rằng lâu lắm rồi mới thấy Gil Lê tươi cười như vậy. Chính sự thay đổi trong biểu cảm của cả hai cũng là một nguyên nhân làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. (Ảnh: cắt từ livestream) Trước đó, Xoài Non từng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Gil Lê cùng tấm ảnh chụp chung của 2 người, dù vốn không có quá nhiều tương tác trước đây. (Ảnh: FBNV) Lúc đó, Xoài Non cũng là khách mời trong phiên livestream với Gil Lê. Xoài Non cũng bày tỏ rất hâm mộ Gil nên việc được livestream chung giống như “đu idol thành công”. (Ảnh: FBNV) Xoài Non cũng vô tình tiết lộ cả 2 là hàng xóm, điều này khiến netizen càng thêm thích thú. (Ảnh: FBNV) Đầu năm nay, trong một sự kiện, Xoài Non cũng có tấm hình chụp chung với Gil Lê, tuy nhiên lúc đó cả 2 vẫn còn khá ngại ngùng, không thân thiết như hiện tại. (Ảnh: FBNV)