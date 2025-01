Xoài Non tình tứ bên Gil Lê, netizen lập tức chỉ ra “tay hư“

Mới đây, Xoài Non vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh trong buổi hẹn hò với Gil Lê và viết: "Love this journey with him" (Tạm dịch: Yêu cuộc hành trình này với anh ấy). Trong những bức hình, Xoài Non diện áo xanh xếp ly đầy quyến rũ, khéo léo khoe vòng một gợi cảm. Bên cạnh đó, cô nàng để kiểu tóc màu bạch kim tựa như búp bên. Má kề má bên Xoài Non, Gil Lê vô cùng bảnh bao khi diện set đồ tối màu, kết hợp với những phụ kiện kim loại bắt mắt. Điều đặc biệt trong loạt ảnh khiến nhiều fan của cặp đôi bị thu hút chính là cử chỉ thân thiết của cả 2. Không chỉ đứng gần nhau, má kề má, trong một số tấm ảnh, Gil Lê còn đặt tay lên eo của Xoài Non đầy thân thiết. Người hâm mộ của cặp đôi hết sức phấn khích khi nhìn thấy những hình ảnh này: "Cái tay ảnh hư quá nha", "xem Gil Lê để tay ở đâu kìa", "đôi này dạo này yêu quá, thoải mái thể hiện luôn". Bên cạnh đó, hình ảnh mới lạ của Xoài Non cũng khiến nhiều người tấm tắc. Cô được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Xoài Non và Gil Lê luôn đồng hành cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ. Tuy cô nàng và Gil Lê chưa lên tiếng xác nhận là người yêu nhưng cũng không phủ nhận chuyện này. Cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Gil Lê thường xuyên xuất hiện như một thành viên trong gia đình Xoài Non trong nhiều chuyến đi.

