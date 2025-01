“Hoa mắt” với số tiền khủng Phan Văn Đức “thưởng Tết” cho vợ xinh

Đăng tải hình ảnh chụp màn hình được chồng chuyển khoản, Võ Nhật Linh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi cô tự hào khoe: "Tự nhiên thấy chồng đẹp trai x 1000 lần". Theo đó, chỉ trong vòng ít phút ngày 15/1, Phan Văn Đức đã thực hiện 4 lệnh chuyển khoản cho vợ, mỗi lần 450 triệu đồng. Sau đó một ngày, tiền vệ CLB CAHN tiếp tục thưởng thêm cho vợ 200 triệu đồng vì cô giảm cân thành công. Tổng số tiền Phan Văn Đức chuyển cho bà xã là hai tỷ đồng. Sự hào phóng của Phan Văn Đức dành cho vợ được nhiều người rần rần xin vía: "Ôi đã đẹp trai, đá bóng hay lại còn yêu chiều vợ, anh là số 1", "xin vía có anh chồng thích ting ting cho vợ như vậy đi ạ". Tính đến nay, Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh đã có 4 năm hôn nhân, cả 2 đã có 2 con. Vợ chồng Văn Đức đang có một căn nhà to giữa thành phố Vinh (Nghệ An), sử dụng chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra Văn Đức - Nhật Linh còn kinh doanh khách sạn 5 tầng ở Cửa Lò (Nghệ An) và mới mở một quán ăn rất đắt khách. Dù có thể tự lập tài chính, thế nhưng Võ Nhật Linh vẫn luôn được chồng yêu chiều, chuyển tiền cho. Thời gian gần đây, Phan Văn Đức không mấy nổi bật trong sự nghiệp. Tiền vệ xứ Nghệ bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi danh sách ĐT Việt Nam trước chiến dịch ASEAN Cup 2024. Việc dính chấn thương đã khiến anh không có đủ phong độ để thi đấu như thời điểm từng thăng hoa cách đây 6 năm. Tuy nhiên, tại CLB CAHN, Phan Văn Đức vẫn là cầu thủ nhận lương, thưởng thuộc top đầu Việt Nam. Mức lương của tiền vệ 28 tuổi tại đội bóng ngành công an hiện khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng.

