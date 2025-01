Nhìn lại chuyện tình drama của Jack và con số nhạy cảm 5 triệu

Vào năm 2021, suốt một thời gian dài cứ lướt mạng xã hội ai cũng phải choáng ngộp vì hàng loạt chi tiết liên quan đến ồn ào tình ái của Jack - Thiên An và 3 cô gái ngoài ngành. Bê bối tình cảm này từng khiến hình ảnh và cả sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc không phanh. Theo đó, vào đầu tháng 8/2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cô gái tên T.V tố Jack "bắt cá hai tay". Trong bài đăng khi đó, cô này cho biết đã bắt đầu quan hệ yêu đương với nam ca sĩ từ tháng 3/2020. Tuy nhiên sau đó cô nàng phát hiện Jack đã có mối quan hệ tình cảm với Thiên An, cả hai còn có con chung. Chưa dùng lại ở đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một cô gái có tài khoản tên Q cho biết cũng qua lại với Jack. Trước khi bị tố yêu đương cùng 1 lúc nhiều người, Thiên An từng là cái tên bị nhiều fan Jack công kích, chỉ trích khi bị bắt gặp một số hình ảnh thân thiết với nam ca sĩ. Thiên An được chọn làm "nàng thơ" của Jack trong 3 MV liên tiếp Bạc Phận, Sóng Gió, Hoa Vô Sắc. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận đã có con với Jack. Cụ thể, Thiên An tiết lộ mối quan hệ của cô và Jack được gia đình 2 bên ủng hộ, kéo dài tầm 2 năm. Tuy nhiên, chỉ sau tầm 20 ngày Thiên An sinh con đầu lòng thì cả hai quyết định đường ai nấy đi do bất đồng quan điểm sống. Vài ngày sau khi Thiên An lên tiếng, Jack cũng thừa nhận chuyện hẹn hò Thiên An, đồng thời chuyện có con chung với nữ diễn viên. Thời điểm mới khui tin đã có con chung, Thiên An cho biết được Jack hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, Thiên An cho biết đã không nhận được tiền chu cấp nuôi con từ tình cũ Jack từ tháng 3/2022. Thông tin trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ bởi sự thiếu trách nhiệm của Jack trong việc chu cấp và chăm sóc con cái. Chỉ khoảng 2 tháng sau sinh, Thiên An đã quyết định đi làm lại, làm người mẫu ảnh, bán hàng online để trang trải cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng với con gái, không còn nhắc đến tình cũ.

